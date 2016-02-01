|ZTE Blade V7 Plus Özellikleri
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ZTE Blade V7 Plus Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte kullanılmış.
ZTE Blade V7 Plus 1.3GHz 8 çekirdeği MediaTek MT6753 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen hafızaya sahip. Ayrıca 16GB dahili belleği bulunuyor. Kameralar açısından ZTE Blade V7 Plus arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel ön kamera kullanmış.
ZTE Blade V7 Plus, Android 6.0‘ı çalıştırıyor ve 2500mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 148.00 x 72.00 x 7.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 143 gram ağırlığındadır.
ZTE Blade V7 Plus, çift SIM kart desteği sunan bir akıllı telefondur. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Parmak izi sensörü ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|146 x 72.5 x 8 mm
|Ağırlığı
|136 gr
|Ekran Türü
|S-IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.4%
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gri
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6753
|İşlemci
|1.3 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720MP3
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.540 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|ZTE Blade V7 Plus Fiyatı
|180 €
|Editör Puanı
|65.75
|Çıkış Tarihi
|10 Temmuz 2017
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|ZTE Blade V7 Plus Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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