ZTE Blade V7 Plus Özellikleri

ZTE Blade V7 Plus Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte kullanılmış. ZTE Blade V7 Plus 1.3GHz 8 çekirdeği MediaTek MT6753 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen hafızaya sahip. Ayrıca 16GB dahili belleği bulunuyor. Kameralar açısından ZTE Blade V7 Plus arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel ön kamera kullanmış. ZTE Blade V7 Plus, Android 6.0‘ı çalıştırıyor ve 2500mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 148.00 x 72.00 x 7.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 143 gram ağırlığındadır. ZTE Blade V7 Plus, çift SIM kart desteği sunan bir akıllı telefondur. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Parmak izi sensörü ve Ortam ışığı sensörü bulunur.