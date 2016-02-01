ZTE Blade V7 Plus

ZTE Blade V7 Plus
166
2540 mAh
13 MP
5.2"
ZTE Blade V7 Plus
ZTE Blade V7 Plus
ZTE Blade V7 Plus
ZTE Blade V7 Plus
ZTE Blade V7 Plus
ZTE Blade V7 Plus
ZTE Blade V7 Plus Özellikleri

ZTE Blade V7 Plus Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5.20 inç dokunmatik ekranla birlikte kullanılmış.

ZTE Blade V7 Plus 1.3GHz 8 çekirdeği MediaTek MT6753 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen hafızaya sahip. Ayrıca 16GB dahili belleği bulunuyor. Kameralar açısından ZTE Blade V7 Plus arkadaki 13 megapiksel ana kamera ve 5 megapiksel ön kamera kullanmış.

ZTE Blade V7 Plus, Android 6.0‘ı çalıştırıyor ve 2500mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. 148.00 x 72.00 x 7.50 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde ve 143 gram ağırlığındadır.

ZTE Blade V7 Plus, çift SIM kart desteği sunan bir akıllı telefondur. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve 4G bulunmaktadır. Telefondaki sensörler arasında Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Parmak izi sensörü ve Ortam ışığı sensörü bulunur.
Tasarım
ZTE Blade V7 Plus
3.8 (4 oy)

Boyutları 146 x 72.5 x 8 mm
Ağırlığı 136 gr
Ekran Türü S-IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.4%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Gri
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6753
İşlemci 1.3 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP3
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 2.540 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
ZTE Blade V7 Plus Fiyatı 180 €
Editör Puanı 65.75
Çıkış Tarihi 10 Temmuz 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
ZTE Blade V7 Plus Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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