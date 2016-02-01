ZTE Blade V8 Lite Özellikleri

ZTE Blade V8 Lite akıllı telefonun mart 2017 tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

ZTE Blade V8 Lite 1.5GHz 8 çekirdekli MediaTek MT6750 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği barındırıyor. ZTE Blade V8 Lite, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 8 megapiksel ana kamera ve selfie severler için 5 megapiksel ön çekim yapıyor.

ZTE Blade V8 Lite, Android 7.0 çalıştırıyor ve 2500mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir. Ölçüleri 143.00 x 71.00 x 8.00 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ‘dir.

ZTE Blade V8 Lite çift SIM destekler. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kulaklıklar ve FM bulunmaktadır. Telefondaki sensörler Proximity sensörü, Hızlanma Ölçer ve Jiroskop’u içerir.