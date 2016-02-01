|ZTE Blade V8 Lite Özellikleri
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ZTE Blade V8 Lite akıllı telefonun mart 2017 tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
ZTE Blade V8 Lite 1.5GHz 8 çekirdekli MediaTek MT6750 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği barındırıyor. ZTE Blade V8 Lite, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 8 megapiksel ana kamera ve selfie severler için 5 megapiksel ön çekim yapıyor.
ZTE Blade V8 Lite, Android 7.0 çalıştırıyor ve 2500mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir. Ölçüleri 143.00 x 71.00 x 8.00 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ‘dir.
ZTE Blade V8 Lite çift SIM destekler. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kulaklıklar ve FM bulunmaktadır. Telefondaki sensörler Proximity sensörü, Hızlanma Ölçer ve Jiroskop’u içerir.
| Tasarım
|Boyutları
|143 x 71 x 8 mm
|Ağırlığı
|136 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|67.9%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6750
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860MP2
|Dahili Hafıza
|16 GB
|RAM
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.500 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Sar Değeri
|Çeşitli
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|ZTE Blade V8 Lite Fiyatı
|170 €
|Editör Puanı
|72.5
|Çıkış Tarihi
|30 Mart 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|ZTE Blade V8 Lite Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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