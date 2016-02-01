ZTE Blade V8 Lite

ZTE Blade V8 Lite
103
2500 mAh
8 MP
5.0"
ZTE Blade V8 Lite
ZTE Blade V8 Lite
ZTE Blade V8 Lite
ZTE Blade V8 Lite Özellikleri

ZTE Blade V8 Lite akıllı telefonun mart 2017 tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

ZTE Blade V8 Lite 1.5GHz 8 çekirdekli MediaTek MT6750 işlemci ile güçlendirilmiş ve 2GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, microSD kartı ile 256GB’a kadar genişletilebilen 16GB dahili belleği barındırıyor. ZTE Blade V8 Lite, kameralar söz konusu olduğunda arkadaki 8 megapiksel ana kamera ve selfie severler için 5 megapiksel ön çekim yapıyor.

ZTE Blade V8 Lite, Android 7.0 çalıştırıyor ve 2500mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiştir. Ölçüleri 143.00 x 71.00 x 8.00 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ‘dir.

ZTE Blade V8 Lite çift SIM destekler. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Kulaklıklar ve FM bulunmaktadır. Telefondaki sensörler Proximity sensörü, Hızlanma Ölçer ve Jiroskop’u içerir.
Tasarım
ZTE Blade V8 Lite
3.5 (2 oy)

Boyutları 143 x 71 x 8 mm
Ağırlığı 136 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.9%
Ekran Hacmi 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6750
İşlemci 4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 16 GB
RAM 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 2.500 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Sar Değeri Çeşitli
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
ZTE Blade V8 Lite Fiyatı 170 €
Editör Puanı 72.5
Çıkış Tarihi 30 Mart 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
ZTE Blade V8 Lite Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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