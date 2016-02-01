|ZTE Blade V8 Özellikleri
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ZTE firması, yine orta seviye kullanıcılarını sevindirecek bir akıllı telefonla gündeme geliyor. ZTE Blade V8, ideal boyuttaki ekranı ve üstün özellikleriyle, orta seviye kullanıcılarına hitap ediyor. 5.2 inçlik boyuta, IPS LCD ekran teknolojisine ve 1080x1920p çözünürlüğe sahip olan ekranında, 424 PPI piksel yoğunluğuna yer verilmiş.
1.4 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisine sahip olan ZTE Blade V8, grafik yükünü Adreno 505 grafik işlemcisine yüklemiş durumda. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanıyla gelen ZTE Blade V8, hafızanın yetersiz olduğu durumlarda 256 GB’a kadar yükseltilebilir microSD desteği sunmaktadır.
Arka tarafta 13 MP ve 2 MP çözünürlükte iki kameraya yer verilen ZTE Blade V8 akıllı telefonunda, ön tarafta öz çekimler için konumlandırılmış 13 MP çözünürlükte bir kamera yer almaktadır. Son olarak, 2730 mAh gücünde de bataryaya yer verilmiştir.
| Tasarım
|Boyutları
|148.4 x 71.5 x 7.7 mm
|Ağırlığı
|141 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.3%
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gül, Gümüş, Koyu Gri, Şampanya Altını
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|13 MP
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|13 MP
|2. Arka Kamera
|2 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 435
|İşlemci
|1.4 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.730 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|ZTE Blade V8 Fiyatı
|1400 ₺
|Editör Puanı
|79.75
|Çıkış Tarihi
|23 Ocak 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|ZTE Blade V8 Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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