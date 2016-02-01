ZTE Blade V8 Özellikleri

ZTE firması, yine orta seviye kullanıcılarını sevindirecek bir akıllı telefonla gündeme geliyor. ZTE Blade V8, ideal boyuttaki ekranı ve üstün özellikleriyle, orta seviye kullanıcılarına hitap ediyor. 5.2 inçlik boyuta, IPS LCD ekran teknolojisine ve 1080x1920p çözünürlüğe sahip olan ekranında, 424 PPI piksel yoğunluğuna yer verilmiş.

1.4 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisine sahip olan ZTE Blade V8, grafik yükünü Adreno 505 grafik işlemcisine yüklemiş durumda. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanıyla gelen ZTE Blade V8, hafızanın yetersiz olduğu durumlarda 256 GB’a kadar yükseltilebilir microSD desteği sunmaktadır.

Arka tarafta 13 MP ve 2 MP çözünürlükte iki kameraya yer verilen ZTE Blade V8 akıllı telefonunda, ön tarafta öz çekimler için konumlandırılmış 13 MP çözünürlükte bir kamera yer almaktadır. Son olarak, 2730 mAh gücünde de bataryaya yer verilmiştir.