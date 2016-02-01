ZTE Blade V8

ZTE Blade V8
183
2730 mAh
13 MP
5.2"
ZTE Blade V8
ZTE Blade V8
ZTE Blade V8
ZTE Blade V8
ZTE Blade V8
ZTE Blade V8
ZTE Blade V8 Özellikleri

ZTE firması, yine orta seviye kullanıcılarını sevindirecek bir akıllı telefonla gündeme geliyor. ZTE Blade V8, ideal boyuttaki ekranı ve üstün özellikleriyle, orta seviye kullanıcılarına hitap ediyor. 5.2 inçlik boyuta, IPS LCD ekran teknolojisine ve 1080x1920p çözünürlüğe sahip olan ekranında, 424 PPI piksel yoğunluğuna yer verilmiş.

1.4 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisine sahip olan ZTE Blade V8, grafik yükünü Adreno 505 grafik işlemcisine yüklemiş durumda. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanıyla gelen ZTE Blade V8, hafızanın yetersiz olduğu durumlarda 256 GB’a kadar yükseltilebilir microSD desteği sunmaktadır.

Arka tarafta 13 MP ve 2 MP çözünürlükte iki kameraya yer verilen ZTE Blade V8 akıllı telefonunda, ön tarafta öz çekimler için konumlandırılmış 13 MP çözünürlükte bir kamera yer almaktadır. Son olarak, 2730 mAh gücünde de bataryaya yer verilmiştir.
Tasarım
ZTE Blade V8
3.5 (2 oy)

Boyutları 148.4 x 71.5 x 7.7 mm
Ağırlığı 141 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.3%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Gül, Gümüş, Koyu Gri, Şampanya Altını
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 13 MP
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 13 MP
2. Arka Kamera 2 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 435
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 2.730 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
ZTE Blade V8 Fiyatı 1400 ₺
Editör Puanı 79.75
Çıkış Tarihi 23 Ocak 2017
Sim Kart Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
ZTE Blade V8 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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