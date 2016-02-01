ZTE Blade V9 Özellikleri

ZTE Blade V9, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 2160 x 1080 piksel çözünürlükte 5,70 inç dokunmatik ekrana sahip.

ZTE Blade V9, 1.8GHz’lik 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 450 işlemci tarafından destekleniyor ve 3GB RAM ile geliyor. Telefon, 256 GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama alanı kullanıyor. Kameralar söz konusu olduğunda, ZTE Blade V9 arkada 16 + 5 megapiksellik çift ana kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamera kullanıyor.

ZTE Blade V9 Android 8.1 çalıştırır ve 3100mAh batarya tarafından desteklenmektedir. Cihaz 151.40 x 70.60 x 7.50 mm (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde.

ZTE Blade V9, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Manyetometresi, Yakınlık sensörü, İvmeölçer ve Jiroskop bulunur.