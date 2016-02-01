ZTE Blade V9

ZTE Blade V9
24
3100 mAh
16 MP
5.7"
ZTE Blade V9
ZTE Blade V9
ZTE Blade V9
ZTE Blade V9
ZTE Blade V9
ZTE Blade V9
ZTE Blade V9
ZTE Blade V9 Özellikleri

ZTE Blade V9, Şubat 2018’de piyasaya sürüldü. Telefon, 2160 x 1080 piksel çözünürlükte 5,70 inç dokunmatik ekrana sahip.

ZTE Blade V9, 1.8GHz’lik 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 450 işlemci tarafından destekleniyor ve 3GB RAM ile geliyor. Telefon, 256 GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili depolama alanı kullanıyor. Kameralar söz konusu olduğunda, ZTE Blade V9 arkada 16 + 5 megapiksellik çift ana kamera ve 8 megapiksellik bir ön kamera kullanıyor.

ZTE Blade V9 Android 8.1 çalıştırır ve 3100mAh batarya tarafından desteklenmektedir. Cihaz 151.40 x 70.60 x 7.50 mm (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerinde.

ZTE Blade V9, Nano-SIM’i kabul eden çift SIM kart destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri Wi-Fi, GPS, Bluetooth, FM, 3G ve 4G içerir. Telefondaki sensörler arasında Pusula Manyetometresi, Yakınlık sensörü, İvmeölçer ve Jiroskop bulunur.
Tasarım
ZTE Blade V9
4 (1 oy)

Boyutları 151.4 x 70.6 x 7.5 mm
Ağırlığı 140 gr
Ekran Türü S-IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 78.4%
Ekran Hacmi 83.8 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın, Mavi Gri
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 16 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1,12μm Piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm SDM450 Snapdragon 450
İşlemci 1.8 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 3.100 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 73.75
Çıkış Tarihi 28 Şubat 2018
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
ZTE Blade V9 Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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