ZTE Hawkeye Özellikleri

ZTE bu yıl CES’de birkaç ürün açıkladı. Honor 6X, ultra-değerli akıllı telefon alanında bir rakip oldu. Ancak yeni Blade modelinden ayrı olarak ZTE çevrimiçi topluluğunun üyeleri tarafından düşünülmüş yeni bir akıllı telefonu duyurdu.

ZTE, şu anda KickStarter aracılığıyla 199 $ ön sipariş verebilen akıllı telefon olan ZTE Hawkeye’nin özelliklerini ayrıntılarıyla açıkladı. Başarılı bir fonlama döneminden sonra fiyatın aynı kalması muhtemel değildir. Bu arada, bu günlerde 199 doların size nasıl bir telefon sağlayacağını görelim.

Android Nougat 7.0 işletim sistemi

Çift kamera: 12MP + 13MP optik zoom

8MP ön kamera

5.5-inç 1080p ekran

Qualcomm Snapdragon 625 CPU işlemci

3GB RAM / 32GB Dahili depolama (microSD ile 256GB’a kadar genişletilebilir

Çift sim kart bağlantısı

3.000 mAh pil

USB Tip C, Hızlı Şarj 2.0 kapasiteli

Arkadan monte parmak izi tarayıcı, NFC

Şimdilik 199 $ fiyatlı özellikleriyle ZTE Hawkeye umut verici görünüyor. Hawkeye çeşitli yüzeylere yapışabilir ve eller serbest operasyon gerçekleştirebilir. Hawkeye yazılımı, göz hareketleri ve sesli komutların bir kombinasyonu ile genel gezinme ve sayfa kaydırma gibi görevleri yerine getirebilir.

Halihazırda, Hawkeye, Eylül 2017’de beklenen siparişlerin karşılanmasıyla 199 $ karşılığında KickStarter’da satışa sunulmuştur. Telefonun rengi ve malzemesi için csx.zteusa.com adresinde oylamayla 15 farklı seçenek arasında oy kullanabilirsiniz.

ZTE firmasının çift kameralı yeni akıllı telefonu olan ZTE Hawkeye, orta seviye kullanıcılarına hitap eden bir yapıya ve özelliğe sahiptir. Şık tasarımının yanı sıra; 5.5 inç büyüklüğünde, HD çözünürlük ve IPS LCD teknolojisine sahip bir ekranla geliyor.

Ayrıca ekranında, 401 PPI piksel yoğunluğuna yer verilmiş. Her biri 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisinden gücünü alan ZTE Hawkeye, grafik işlemcisi olarak Adreno 506 kullanıyor. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama kapasitesine sahip olan cihazda, 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneği bulunmaktadır.

13 MP + 12 MP çözünürlükte çift arka kameraya sahip olan ZTE Hawkeye, öz çekimler için kullanılacak 8 MP çözünürlükte ön kameraya sahiptir. Tüm bunların yanında, 3000 mAh gücünde de bataryaya yer verilmiştir.