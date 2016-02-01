ZTE Hawkeye

ZTE Hawkeye
231
3000 mAh
13 MP
5.5"
ZTE Hawkeye
ZTE Hawkeye
ZTE Hawkeye Özellikleri

ZTE bu yıl CES’de birkaç ürün açıkladı. Honor 6X, ultra-değerli akıllı telefon alanında bir rakip oldu. Ancak yeni Blade modelinden ayrı olarak ZTE çevrimiçi topluluğunun üyeleri tarafından düşünülmüş yeni bir akıllı telefonu duyurdu.

ZTE, şu anda KickStarter aracılığıyla 199 $ ön sipariş verebilen akıllı telefon olan ZTE Hawkeye’nin özelliklerini ayrıntılarıyla açıkladı. Başarılı bir fonlama döneminden sonra fiyatın aynı kalması muhtemel değildir. Bu arada, bu günlerde 199 doların size nasıl bir telefon sağlayacağını görelim.

  • Android Nougat 7.0 işletim sistemi
  • Çift kamera: 12MP + 13MP optik zoom
  • 8MP ön kamera
  • 5.5-inç 1080p ekran
  • Qualcomm Snapdragon 625 CPU işlemci
  • 3GB RAM / 32GB Dahili depolama (microSD ile 256GB’a kadar genişletilebilir
  • Çift sim kart bağlantısı
  • 3.000 mAh pil
  • USB Tip C, Hızlı Şarj 2.0 kapasiteli
  • Arkadan monte parmak izi tarayıcı, NFC

Şimdilik 199 $ fiyatlı özellikleriyle ZTE Hawkeye umut verici görünüyor. Hawkeye çeşitli yüzeylere yapışabilir ve eller serbest operasyon gerçekleştirebilir. Hawkeye yazılımı, göz hareketleri ve sesli komutların bir kombinasyonu ile genel gezinme ve sayfa kaydırma gibi görevleri yerine getirebilir.

Halihazırda, Hawkeye, Eylül 2017’de beklenen siparişlerin karşılanmasıyla 199 $ karşılığında KickStarter’da satışa sunulmuştur. Telefonun rengi ve malzemesi için csx.zteusa.com adresinde oylamayla 15 farklı seçenek arasında oy kullanabilirsiniz.

ZTE firmasının çift kameralı yeni akıllı telefonu olan ZTE Hawkeye, orta seviye kullanıcılarına hitap eden bir yapıya ve özelliğe sahiptir. Şık tasarımının yanı sıra; 5.5 inç büyüklüğünde, HD çözünürlük ve IPS LCD teknolojisine sahip bir ekranla geliyor.

Ayrıca ekranında, 401 PPI piksel yoğunluğuna yer verilmiş. Her biri 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisinden gücünü alan ZTE Hawkeye, grafik işlemcisi olarak Adreno 506 kullanıyor. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama kapasitesine sahip olan cihazda, 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneği bulunmaktadır.

13 MP + 12 MP çözünürlükte çift arka kameraya sahip olan ZTE Hawkeye, öz çekimler için kullanılacak 8 MP çözünürlükte ön kameraya sahiptir. Tüm bunların yanında, 3000 mAh gücünde de bataryaya yer verilmiştir.
Tasarım
ZTE Hawkeye
4 (2 oy)

Boyutları 154 x 76 x 7.9 mm
Ağırlığı 140 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.3%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 13 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 625
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
Radyo Yok
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Var
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
ZTE Hawkeye Fiyatı 1000 ₺
Editör Puanı 77
Çıkış Tarihi 23 Nisan 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
ZTE Hawkeye Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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