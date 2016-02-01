|ZTE Hawkeye Özellikleri
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ZTE bu yıl CES’de birkaç ürün açıkladı. Honor 6X, ultra-değerli akıllı telefon alanında bir rakip oldu. Ancak yeni Blade modelinden ayrı olarak ZTE çevrimiçi topluluğunun üyeleri tarafından düşünülmüş yeni bir akıllı telefonu duyurdu.
ZTE, şu anda KickStarter aracılığıyla 199 $ ön sipariş verebilen akıllı telefon olan ZTE Hawkeye’nin özelliklerini ayrıntılarıyla açıkladı. Başarılı bir fonlama döneminden sonra fiyatın aynı kalması muhtemel değildir. Bu arada, bu günlerde 199 doların size nasıl bir telefon sağlayacağını görelim.
Şimdilik 199 $ fiyatlı özellikleriyle ZTE Hawkeye umut verici görünüyor. Hawkeye çeşitli yüzeylere yapışabilir ve eller serbest operasyon gerçekleştirebilir. Hawkeye yazılımı, göz hareketleri ve sesli komutların bir kombinasyonu ile genel gezinme ve sayfa kaydırma gibi görevleri yerine getirebilir.
Halihazırda, Hawkeye, Eylül 2017’de beklenen siparişlerin karşılanmasıyla 199 $ karşılığında KickStarter’da satışa sunulmuştur. Telefonun rengi ve malzemesi için csx.zteusa.com adresinde oylamayla 15 farklı seçenek arasında oy kullanabilirsiniz.
ZTE firmasının çift kameralı yeni akıllı telefonu olan ZTE Hawkeye, orta seviye kullanıcılarına hitap eden bir yapıya ve özelliğe sahiptir. Şık tasarımının yanı sıra; 5.5 inç büyüklüğünde, HD çözünürlük ve IPS LCD teknolojisine sahip bir ekranla geliyor.
Ayrıca ekranında, 401 PPI piksel yoğunluğuna yer verilmiş. Her biri 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Cortex-A53 işlemcisinden gücünü alan ZTE Hawkeye, grafik işlemcisi olarak Adreno 506 kullanıyor. 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama kapasitesine sahip olan cihazda, 256 GB’a kadar yükseltilebilir hafıza seçeneği bulunmaktadır.
13 MP + 12 MP çözünürlükte çift arka kameraya sahip olan ZTE Hawkeye, öz çekimler için kullanılacak 8 MP çözünürlükte ön kameraya sahiptir. Tüm bunların yanında, 3000 mAh gücünde de bataryaya yer verilmiştir.
| Tasarım
|Boyutları
|154 x 76 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|140 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.3%
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|13 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 625
|İşlemci
|2.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 506
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Var
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|ZTE Hawkeye Fiyatı
|1000 ₺
|Editör Puanı
|77
|Çıkış Tarihi
|23 Nisan 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|ZTE Hawkeye Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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