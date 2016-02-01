|ZTE nubia M2 lite Özellikleri
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ZTE nubia M2 lite akıllı telefon Haziran 2017’de piyasaya çıkıyor. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
ZTE nubia M2 lite, 4GB RAM ile birlikte gelen 8 çekirdekli 1.5 GHz Cortex-A53 işlemci ile güçlendiriliyor. Telefon bir microSD kart ile 128 GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği bünyesinde bulunduruyor. Kameralar açısından ZTE Nubia N2 arka tarafında 13 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımlar için 16 megapiksel ön kamera kullanıyor.
ZTE nubia M2 lite, Android 6.0‘ı çalıştırıyor ve 3000 mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor.
ZTE nubia M2 lite, çift SIM kart destekli bir akıllı telefondur. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler İvmeölçer, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü, Parmak izi sensörü ve Jiroskop‘u içerir.
| Tasarım
|Boyutları
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|Ekran Hacmi
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|267 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah Altın, Şampanya Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6750
|İşlemci
|1.5 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860MP2
|Dahili Hafıza
|64 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|4.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|60.75
|Çıkış Tarihi
|03 Temmuz 2017
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|ZTE nubia M2 lite Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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