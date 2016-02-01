ZTE nubia M2 lite

ZTE nubia M2 lite
147
3000 mAh
13 MP
5.5"
ZTE nubia M2 lite
ZTE nubia M2 lite
ZTE nubia M2 lite Özellikleri

ZTE nubia M2 lite akıllı telefon Haziran 2017’de piyasaya çıkıyor. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

ZTE nubia M2 lite, 4GB RAM ile birlikte gelen 8 çekirdekli 1.5 GHz Cortex-A53 işlemci ile güçlendiriliyor. Telefon bir microSD kart ile 128 GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği bünyesinde bulunduruyor. Kameralar açısından ZTE Nubia N2 arka tarafında 13 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımlar için 16 megapiksel ön kamera kullanıyor.

ZTE nubia M2 lite, Android 6.0‘ı çalıştırıyor ve 3000 mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor.

ZTE nubia M2 lite, çift SIM kart destekli bir akıllı telefondur. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler İvmeölçer, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü, Parmak izi sensörü ve Jiroskop‘u içerir.
Tasarım
ZTE nubia M2 lite
4 (2 oy)

Boyutları
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah Altın, Şampanya Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6750
İşlemci 1.5 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 64 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
Editör Puanı 60.75
Çıkış Tarihi 03 Temmuz 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
ZTE nubia M2 lite Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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