ZTE nubia M2 Play Özellikleri

ZTE Nubia M2 Play akıllı telefon Temmuz 2017’de piyasaya çıkacak. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

ZTE Nubia M2 Play, sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 435 işlemciyle güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği içeriyor. Kameralar açısından ZTE Nubia M2 Play, arkada 13 megapiksel ana kamera ve ve selfie kullanımları için 5 megapiksel ön kameraya sahip.

Nubia M2 Play, Android 7.1 Nougat‘ı çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor.

ZTE Nubia M2 Play, çift sim kart destekleyen bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Parmak izi sensörü, Proximity sensör, Hızlanma Ölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunuyor.