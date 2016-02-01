ZTE nubia M2 Play

ZTE nubia M2 Play
201
3000 mAh
13 MP
5.5"
ZTE nubia M2 Play
ZTE nubia M2 Play
ZTE nubia M2 Play
ZTE nubia M2 Play
ZTE nubia M2 Play Özellikleri

ZTE Nubia M2 Play akıllı telefon Temmuz 2017’de piyasaya çıkacak. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

ZTE Nubia M2 Play, sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 435 işlemciyle güçlendirilmiş ve 3GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 128GB’a kadar genişletilebilen 32GB dahili belleği içeriyor. Kameralar açısından ZTE Nubia M2 Play, arkada 13 megapiksel ana kamera ve ve selfie kullanımları için 5 megapiksel ön kameraya sahip.

Nubia M2 Play, Android 7.1 Nougat‘ı çalıştırıyor ve 3000mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güç sağlıyor.

ZTE Nubia M2 Play, çift sim kart destekleyen bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler arasında Parmak izi sensörü, Proximity sensör, Hızlanma Ölçer ve Ortam ışığı sensörü bulunuyor.
Tasarım
ZTE nubia M2 Play
4.3 (4 oy)

Boyutları 7.9 mm incelik
Ağırlığı 140 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435
İşlemci GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
Editör Puanı 79.5
Çıkış Tarihi 13 Temmuz 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
ZTE nubia M2 Play Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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