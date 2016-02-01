ZTE nubia M2 Özellikleri

ZTE Nubia M2 akıllı telefon Mart 2017’de tanıtıldı ve temmuz ayında piyasaya çıktı. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

ZTE Nubia M2, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 256 GB‘a kadar genişletilebiliyor ve 64GB dahili belleği bulunuyor. Kameralar açısından ZTE Nubia M2’de arka tarafında 13 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımları ve görüntülü konuşmalar için 16 megapiksel ön kamerası bulunuyor.

ZTE Nubia M2, Android 6.0.1’i çalıştırıyor ve 3630mAh çıkarılabilir olmayan bir pil kullanılıyor.

ZTE Nubia M2, çift SIM kart desteği sunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler İvmeölçer, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü, Parmak izi tarayıcı ve Jiroskop’u içerir.