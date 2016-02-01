ZTE nubia M2

ZTE nubia M2
308
3630 mAh
13 MP
5.5"
ZTE nubia M2
ZTE nubia M2
ZTE nubia M2
ZTE nubia M2
ZTE nubia M2 Özellikleri

ZTE Nubia M2 akıllı telefon Mart 2017’de tanıtıldı ve temmuz ayında piyasaya çıktı. Telefon, 1080 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

ZTE Nubia M2, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 625 işlemci ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kartı ile 256 GB‘a kadar genişletilebiliyor ve 64GB dahili belleği bulunuyor. Kameralar açısından ZTE Nubia M2’de arka tarafında 13 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımları ve görüntülü konuşmalar için 16 megapiksel ön kamerası bulunuyor.

ZTE Nubia M2, Android 6.0.1’i çalıştırıyor ve 3630mAh çıkarılabilir olmayan bir pil kullanılıyor.

ZTE Nubia M2, çift SIM kart desteği sunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler İvmeölçer, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü, Parmak izi tarayıcı ve Jiroskop’u içerir.
Tasarım
ZTE nubia M2
4 (4 oy)

Boyutları 154.5 x 75.9 x 7 mm
Ağırlığı 168 gr
Ekran Türü AMOLED
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.1%
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah Altın, Şampanya Altın
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 13 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Diyafram (2. Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
1,25μm Piksel
1/2.9" Sensör
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 625
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 3.630 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
ZTE nubia M2 Fiyatı 400 €
Editör Puanı 76.75
Çıkış Tarihi 03 Temmuz 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
ZTE nubia M2 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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