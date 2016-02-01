ZTE nubia My Prague

ZTE nubia My Prague
13
2200 mAh
13 MP
5.2"
ZTE nubia My Prague
ZTE nubia My Prague
Tasarım
ZTE nubia My Prague
Oy ver

Boyutları 148 x 72 x 5.5 mm
Ağırlığı 140 gr
Ekran Türü Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.0%
Piksel Yoğunluğu 424 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Beyaz/Gümüş, Beyaz/Altın
Parmak İzi Okuyucu Yok
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Ön Kamera 8 MP
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615
İşlemci 4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53 & 4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 405
Dahili Hafıza 32 GB
RAM 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok
GPS A-GPS
Radyo Var
Batarya 2.200 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0
Genel Bilgiler
ZTE nubia My Prague Fiyatı 350 €
Editör Puanı 67.25
Çıkış Tarihi 23 Ağustos 2015
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
ZTE nubia My Prague Diğer Teknik Özellikleri MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here