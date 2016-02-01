| Tasarım
|Boyutları
|148 x 72 x 5.5 mm
|Ağırlığı
|140 gr
|Ekran Türü
|Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.0%
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Beyaz/Gümüş, Beyaz/Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|8 MP
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53 & 4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 405
|Dahili Hafıza
|32 GB
|RAM
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Batarya
|2.200 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|ZTE nubia My Prague Fiyatı
|350 €
|Editör Puanı
|67.25
|Çıkış Tarihi
|23 Ağustos 2015
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|ZTE nubia My Prague Diğer Teknik Özellikleri
| MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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