ZTE nubia N2

ZTE nubia N2
103
5000 mAh
13 MP
5.5"
ZTE nubia N2
ZTE nubia N2
ZTE nubia N2 Özellikleri

ZTE Nubia N2 akıllı telefon Mart 2017’de tanıtıldı ve nihayet bu ay (temmuz 2017) piyasaya çıkıyor. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

ZTE Nubia N2, 4GB RAM ile birlikte gelen 8 çekirdekli 1.5 GHz Cortex-A53 işlemci ile güçlendiriliyor. Telefon bir microSD kart ile 128 GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği bünyesinde bulunduruyor. Kameralar açısından ZTE Nubia N2 arka tarafında 13 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımlar için 16 megapiksel ön kamera kullanıyor.

ZTE Nubia N2, Android 6.0‘ı çalıştırıyor ve 5000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor.

ZTE Nubia N2, çift SIM kart destekli bir akıllı telefondur. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler İvmeölçer, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü, Parmak izi sensörü ve Jiroskop‘u içerir.
Tasarım
ZTE nubia N2
3.5 (2 oy)

Boyutları 7.9
Ağırlığı 180 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel
Ekran Hacmi 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 267 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah Altın, Şampanya Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6750
İşlemci 4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 64 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
NFC Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok
Batarya 5.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Konuşma Süresi 60 Saat
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
ZTE nubia N2 Fiyatı 260 €
Editör Puanı 65
Çıkış Tarihi 03 Temmuz 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
ZTE nubia N2 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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