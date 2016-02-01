ZTE nubia N2 Özellikleri

ZTE Nubia N2 akıllı telefon Mart 2017’de tanıtıldı ve nihayet bu ay (temmuz 2017) piyasaya çıkıyor. Telefon, 720 x 1280 piksel çözünürlüğe sahip 5,50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

ZTE Nubia N2, 4GB RAM ile birlikte gelen 8 çekirdekli 1.5 GHz Cortex-A53 işlemci ile güçlendiriliyor. Telefon bir microSD kart ile 128 GB’a kadar genişletilebilen 64GB dahili belleği bünyesinde bulunduruyor. Kameralar açısından ZTE Nubia N2 arka tarafında 13 megapiksel ana kamera ve selfie kullanımlar için 16 megapiksel ön kamera kullanıyor.

ZTE Nubia N2, Android 6.0‘ı çalıştırıyor ve 5000mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor.

ZTE Nubia N2, çift SIM kart destekli bir akıllı telefondur. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, 3G ve 4G bulunur. Telefondaki sensörler İvmeölçer, Hızlanma Ölçer, Ortam ışığı sensörü, Parmak izi sensörü ve Jiroskop‘u içerir.