ZTE nubia Z11 mini S

ZTE nubia Z11 mini S
115
3000 mAh
23 MP
5.2"
ZTE nubia Z11 mini S
ZTE nubia Z11 mini S
ZTE nubia Z11 mini S
ZTE nubia Z11 mini S
ZTE nubia Z11 mini S Özellikleri

ZTE ‘nin sevilen serisi olan Nubia’nın Z11 Mini S modeli, üstün özellikleriyle ön plana çıkmayı başardı. 5.2 inç boyuta sahip olan Full HD özellikteki ekranının yanı sıra, 8 çekirdekli ve 2.0 GHz hızla çalışan Snapdragon 625 işlemciye sahip olan cihaz, oldukça hızlı diyebiliriz.

4 GB RAM’e sahip olan cihazda, 64 ve 128 GB olarak dahili hafıza seçeneğine ulaşabilirsiniz. 23 MP arka kamerası, 13 MP ön kamerasıyla fotoğraf tutkunlarının yeni gözdesi olacak cihaz, mükemmel bir fotoğraf kalitesine sahip. Tüm bunların yanı sıra; 3000 mAh gücünde bir bataryaya da sahip olmasıyla, bir günlük kullanımı sizlere sağlayacak kadar güçlü diyebiliriz. Fiyat konusunda da uygun olan cihaz, ZTE severlerini etkilemiş görünüyor.
Tasarım
ZTE nubia Z11 mini S
3 (1 oy)

Boyutları 146.1 x 72.1 x 7.6 mm
Ağırlığı 158 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.8%
Ekran Hacmi 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Altın
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 13 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 1.22 µm piksel
PDAF
1/3" sensör
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 23 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 625
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB
RAM 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var
Batarya 3.000 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı USB Type-C
Genel Bilgiler
ZTE nubia Z11 mini S Fiyatı 270 €
Editör Puanı 64.25
Çıkış Tarihi 25 Ekim 2016
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
ZTE nubia Z11 mini S Diğer Teknik Özellikleri Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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