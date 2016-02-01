ZTE nubia Z11 mini S Özellikleri

ZTE ‘nin sevilen serisi olan Nubia’nın Z11 Mini S modeli, üstün özellikleriyle ön plana çıkmayı başardı. 5.2 inç boyuta sahip olan Full HD özellikteki ekranının yanı sıra, 8 çekirdekli ve 2.0 GHz hızla çalışan Snapdragon 625 işlemciye sahip olan cihaz, oldukça hızlı diyebiliriz. 4 GB RAM’e sahip olan cihazda, 64 ve 128 GB olarak dahili hafıza seçeneğine ulaşabilirsiniz. 23 MP arka kamerası, 13 MP ön kamerasıyla fotoğraf tutkunlarının yeni gözdesi olacak cihaz, mükemmel bir fotoğraf kalitesine sahip. Tüm bunların yanı sıra; 3000 mAh gücünde bir bataryaya da sahip olmasıyla, bir günlük kullanımı sizlere sağlayacak kadar güçlü diyebiliriz. Fiyat konusunda da uygun olan cihaz, ZTE severlerini etkilemiş görünüyor.