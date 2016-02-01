|ZTE nubia Z11 mini S Özellikleri
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ZTE ‘nin sevilen serisi olan Nubia’nın Z11 Mini S modeli, üstün özellikleriyle ön plana çıkmayı başardı. 5.2 inç boyuta sahip olan Full HD özellikteki ekranının yanı sıra, 8 çekirdekli ve 2.0 GHz hızla çalışan Snapdragon 625 işlemciye sahip olan cihaz, oldukça hızlı diyebiliriz.
4 GB RAM’e sahip olan cihazda, 64 ve 128 GB olarak dahili hafıza seçeneğine ulaşabilirsiniz. 23 MP arka kamerası, 13 MP ön kamerasıyla fotoğraf tutkunlarının yeni gözdesi olacak cihaz, mükemmel bir fotoğraf kalitesine sahip. Tüm bunların yanı sıra; 3000 mAh gücünde bir bataryaya da sahip olmasıyla, bir günlük kullanımı sizlere sağlayacak kadar güçlü diyebiliriz. Fiyat konusunda da uygun olan cihaz, ZTE severlerini etkilemiş görünüyor.
| Tasarım
|Boyutları
|146.1 x 72.1 x 7.6 mm
|Ağırlığı
|158 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.8%
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|424 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz, Altın
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|1.22 µm piksel
PDAF
1/3" sensör
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|23 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 625
|İşlemci
|2.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 506
|Dahili Hafıza
|64 GB
128 GB
|RAM
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Batarya
|3.000 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|ZTE nubia Z11 mini S Fiyatı
|270 €
|Editör Puanı
|64.25
|Çıkış Tarihi
|25 Ekim 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|ZTE nubia Z11 mini S Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
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Doküman görüntüleyici
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