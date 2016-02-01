ZTE nubia Z17

ZTE nubia Z17
647
3200 mAh
23 MP
5.5"
ZTE nubia Z17
ZTE nubia Z17
ZTE nubia Z17
ZTE nubia Z17
ZTE nubia Z17
ZTE nubia Z17
ZTE nubia Z17
ZTE nubia Z17
ZTE nubia Z17 Özellikleri

ZTE Nubia Z17 akıllı telefon Haziran 2017’de piyasaya çıktı. Telefon, 1920 piksellik 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5.50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

ZTE Nubia Z17, 8 çekirdekli Snapdragon 835 işlemciyle güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 200GB’a kadar genişletilebilen 64GB/128 GB dahili belleği barındırıyor. Kameralar açısından ZTE Nubia Z17 arkada 23 + 12 megapiksel çift ana kamera ve selfieler için 16 megapiksel ön çekim yapıyor.

ZTE Nubia Z17, Android 7.1’i çalıştırıyor ve 3200mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. Ölçüleri 152.6 x 72.4 x 7.6 mm (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve ağırlığı 173 gram.

ZTE Nubia Z17, Mikro-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC ve Kulaklıklar bulunur.
Tasarım
ZTE nubia Z17
4 (2 oy)

Boyutları 152.6 x 72.4 x 7.6 mm
Ağırlığı 173 gr
Ekran Türü IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.7%
Ekran Hacmi 82.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 403 PPI
Multitouch Var
Renk Seçenekleri Siyah Altın, Yumuşak Altın, Siyah, Mavi, Kırmızı
Parmak İzi Okuyucu Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok
Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var
Arka Kamera 23 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835
İşlemci 4 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB
RAM 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok
Batarya 3.200 mAh
Değiştirilebilir Pil Yok
Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var
Usb Bağlantısı Var
Genel Bilgiler
ZTE nubia Z17 Fiyatı 2800 ₺
Editör Puanı 82.5
Çıkış Tarihi 22 Temmuz 2017
Sim Kart Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass
Diğer Özellikleri
ZTE nubia Z17 Diğer Teknik Özellikleri Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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