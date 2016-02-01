|ZTE nubia Z17 Özellikleri
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ZTE Nubia Z17 akıllı telefon Haziran 2017’de piyasaya çıktı. Telefon, 1920 piksellik 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5.50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.
ZTE Nubia Z17, 8 çekirdekli Snapdragon 835 işlemciyle güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 200GB’a kadar genişletilebilen 64GB/128 GB dahili belleği barındırıyor. Kameralar açısından ZTE Nubia Z17 arkada 23 + 12 megapiksel çift ana kamera ve selfieler için 16 megapiksel ön çekim yapıyor.
ZTE Nubia Z17, Android 7.1’i çalıştırıyor ve 3200mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. Ölçüleri 152.6 x 72.4 x 7.6 mm (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve ağırlığı 173 gram.
ZTE Nubia Z17, Mikro-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC ve Kulaklıklar bulunur.
| Tasarım
|Boyutları
|152.6 x 72.4 x 7.6 mm
|Ağırlığı
|173 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|74.7%
|Ekran Hacmi
|82.6 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|403 PPI
|Multitouch
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah Altın, Yumuşak Altın, Siyah, Mavi, Kırmızı
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Arka Kamera
|23 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 835
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.35 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|Dahili Hafıza
|64 GB
128 GB
|RAM
|6 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Batarya
|3.200 mAh
|Değiştirilebilir Pil
|Yok
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Bluetooth
|4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|Genel Bilgiler
|ZTE nubia Z17 Fiyatı
|2800 ₺
|Editör Puanı
|82.5
|Çıkış Tarihi
|22 Temmuz 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|ZTE nubia Z17 Diğer Teknik Özellikleri
| Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
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