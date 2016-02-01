ZTE nubia Z17 Özellikleri

ZTE Nubia Z17 akıllı telefon Haziran 2017’de piyasaya çıktı. Telefon, 1920 piksellik 1080 piksel çözünürlüğe sahip 5.50 inç dokunmatik ekranla birlikte geliyor.

ZTE Nubia Z17, 8 çekirdekli Snapdragon 835 işlemciyle güçlendirilmiş ve 6GB RAM ile birlikte geliyor. Telefon, bir microSD kart ile 200GB’a kadar genişletilebilen 64GB/128 GB dahili belleği barındırıyor. Kameralar açısından ZTE Nubia Z17 arkada 23 + 12 megapiksel çift ana kamera ve selfieler için 16 megapiksel ön çekim yapıyor.

ZTE Nubia Z17, Android 7.1’i çalıştırıyor ve 3200mAh çıkarılabilir olmayan bir pille çalışıyor. Ölçüleri 152.6 x 72.4 x 7.6 mm (yükseklik x genişlik x kalınlık) ve ağırlığı 173 gram.

ZTE Nubia Z17, Mikro-SIM ve Nano-SIM’i kabul eden çift SIM destekli bir akıllı telefon. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC ve Kulaklıklar bulunur.