Bir süredir BlackBerry, telefon serisini tanıtmakla meşguldü. Yeni cihazların BlackBerry Motion ve geliştirilmiş BlackBerry KEYOne‘u takiben gelecek aylarda tanıtılması bekleniyor. Akıllı telefonun öncüsü firma genellikle sıkıntılı bir dev olarak tanımlanıyor ancak şirketin beklentileri aşacağına inanılıyor. PRIV‘den beri kaç adet satıldığını bilmiyoruz ama bunun için hala bir pazar olduğunu biliyoruz. Yayınlanacak yeni modelin ortaya çıkan bir lisanstan dolayı Hindistan’da ortaya çıkabileceği düşünülüyor.

BlackBerry 'Ghost': a bezel-less, premium Android handset from licensee Optiemus; coming soon to India. pic.twitter.com/KTAvKbDl5v — Evan Blass (@evleaks) February 26, 2018

Sızıntı kralı Evan Blass bu hafta çok sayıda bilgi paylaşıyor. Bu, Dünya Mobil Kongresi’nden sonra gerçekleşmesi bekleniyor. BlackBerry, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen teknoloji etkinliğinde yeni bir telefon açıklamıyor, ancak yeni bir çerçeve içermeyen Android telefonunun Hindistan’da satılacağı ortaya çıktı. Optiemus firması premium bir cihaz yayınlabilir. Ayrıca, BlackBerry telefonları üretmek ve Secure OS‘u kullanmak için yetkilendirilmiş olan lisans sahiplerinden biri.

TCL ve BB Merah Putih dışında Optiemus yeni telefonlar önerebilir. Şu anda üstünde çalışıldığına inanılan cihaz BlackBerry Ghost. Bu sadece bir kod adı, ancak önümüzdeki haftalarda sızdırılacak daha fazla ilgili bilgi olabilir. Hatırlayacak olursanız, KEYOne geçen yılın Mayıs ayına doğru tanıtıldı, bu nedenle bu ‘Hayalet’ aynı zamanda açığa çıkabilir. Bekleyelim ve görelim.