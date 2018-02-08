Bugün Weibo forumlarında vivo Xplay 7 çerçevesiz ekranlı modelin canlı görüntüsü çentiksiz olarak ortaya çıktı.

İlk olarak geçenlerde vivo X30 olduğu iddia edilen devasa bir çerçevesiz ekranı gördükten sonra bugünkü sızıntı herkesi şaşırttı. Çünkü çerçevesiz ekran oldukça devasa bir en boy oranına sahip.

Xplay 7‘nin inanılmaz derecede yüksek ekran-gövde oranına (belki de rekor oranına) insanların inanabilmesi için aşağıdaki fotoğraf ortaya çıktı. Resimdeki telefondan anlaşılan; vivo‘daki Funhouse kullanıcı arayüzü ve selfie kameraya ev sahipliği yapabilecek biraz daha kalın alt çerçeve. Xiaomi‘nin Mi Mix’le 2016’da yaptıklarına benzer canlılıkta ekran görüntüsü de olduğu gibi görünüyor.

vivo markasının zaten ekranda bir parmak izi tarayıcısı uyguladığını daha önce gördük. Bu yüzden bu telefonun da aynı teknolojiye sahip olacağını söylememiz yanlış olmayacaktır. Bu da yuvarlatılmış köşeleri olan ekranın aynı zamanda büyük olasılıkla bir OLED paneli olacağının da bir göstergesi oluyor.

Geçen ay yapılan sızıntıları referans alırsak bu modelin; 4K ekran çözünürlüğü, Snapdragon 845 ve 256/512 GB depolama alanıyla gelmesi bekleniyor.