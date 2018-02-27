Tam ekran akıllı telefon tasarımı eğiliminin yakın gelecekte olmadığı çok açık. Mobil dünyada alakalı olanlar bilirler, LG Display akıllı telefon ekranlarının çoğunu üretmektedirler. Kısa süre önce yayınlanmış bir patent başvurusu, tam ekran akıllı telefon tasarımı konseptini üstlenmekten ziyade ayrıca farklı bir yuvarlak şekle sahip tam çerçevesiz bir ekran modülünü göstermektedir.

LG‘nin özel yaklaşımı muhtemelen telefon görüşmeleri için ufak hoparlörü mutlaka barındıracak. Bazılarının tahmin ettiği üzere selfie kamera için de yer olabilecek olan panelin üst kısmının yakınında bir delik içeriyor gibi görünüyor. Gerçekten durum buysa Apple‘ın “çentik” tasarımı ile karşılaştırıldığında daha iyi bir yaklaşım olup olmadığına karar vermeyi biz size bıraktık.

Çerçevesiz, Tam Ekran Telefon Modülünün Özellikleri

Ne yazık ki patent belgesinin kendisi modellere veya herhangi bir boyuta ait referans içermiyor. En azından biz onları bulamadık. Bu bilgileri öğrenebilseydik LG G7 gibi gelecekteki akıllı telefon modelleri hakkında bilgi sahibi olur ve potansiyel olarak bunlara referanslar verebilirdik. Yeni tam ekran görüntüsünün patenti amacı için açıkça en belirgin tahmin gibi dursa da LG Display’in çeşitli üçüncü parti parçalara da ayrıldığını unutmayalım.

Patent dosyalama ile ilgili diğer ilginç bilgi; bir tasarım konseptinin aksine, şerit kablolarla ve denetleyiciyle tamamlanmış, tamamı hazır bir görüntüleme düzeneği gibi görünen şeyi gösteriyor. Bu bizlere söz konusu bölümün geliştirme döngüsünden oldukça uzak olduğunu ve çok yakında pazarlanabilir olabileceğini düşündürmektedir.