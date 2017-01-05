CES 2017 Etkinliğinde HDMI 2.1 Teknolojisi Tanıtıldı

HDMI bağlantı noktasından 8K çözünürlüğünde video aktarabilmenizi sağlayacak olan ve HDR desteğini getirecek olan HDMI 2.1 teknolojisi tanıtıldı.

HDMI yüksek çözünürlüğe sahip olan videolarınızı aktarmada kullanılan bir bağlantı standartı. Bu teknoloji bir çok önemli firma tarafından kurulan HDMI Forum tarafından geliştirilmekte. HDMI 2.1, 48Gbps bant genişliği sunan 48G kablolarını da destekleyecek. Bu kablolar sayesinde 8K 60Hz görüntüler HDMI 2.1 üzerinden aktarılabilecek. Yeni standart ayrıca oyun tutkunları için Game Mode VR özelliğiyle gelecek ve bu sayede değişken tazeleme oranı sunabilecek. Son olarak eARC ses desteği de sunulacak.

Bakalım bu standarda sahip ilk televizyon ve monitörler ne zaman piyasaya sunulacak?