CES 2018 sonunda bizlerle! Büyük teknoloji fuarı birbirinden yeni teknolojiler ve yani tanıtılan modeller ile Las Vegas‘ta devam ediyor. Göz kamaştırıcı ürün tanıtımları ve büyük duyurularla karşı karşıyayız.

Resmi CES 2018 tarihleri 9 Ocak – 12 Ocak olarak bilinmektedir. Las Vegas Kongre Merkezi‘ndeki kalabalık salonlarda acele etmeden detaylı bir şekilde 8K TV’ler, yeni Sony akıllı telefonlar ve ultra-yüksek performanslı cep telefonları ile çarpıcı bir HTC Vive kulaklık setine baktık. İnce dizüstü bilgisayarlar üreticilerin bu seneki etkinlikteki favorilerinden.

Bu yılki CES‘in trendleri neler? Neredeyse her şirket kendi teknolojisini AI ve ses asistanları ile birleştiriyor. Yani akıllı ürünlerimiz daha da zeki olmak üzereler.

Editörlerimiz size en güncel haberleri sunmak için çok detaylı incelemeler yaptılar.

Yılın en büyük teknoloji fuarından gelen incelemelerle ilgili tüm son haberler ve eleştiriler bu yazımızda sizlerle olacak.

CES (Consumer Electronics Show) Nedir? ve Ne Zaman Yapılır?

CES dünyadaki en büyük tüketici teknolojisi fuarıdır. CES etkinliği her yıl 9 Ocak – 12 Ocak tarihleri arasında düzenlenir.

Samsung 2018 CES Fuarı’nda Neler Yapıyor?

1- Samsung The Wall

The Wall adı sizi korkutabilir ancak korkmanıza gerek yok. Samsung, CES sırasında erken saatlerde 146 inç büyük bir TV tanıttı. Bu modüler bir TV bu da daha büyük bir ekran yapmak için diğer birimlerle bağlantı kurması gerektiği anlamına geliyor. Ayrıca bir MicroLED ekrana sahip. Bu bireysel olarak bazı piksellerin açılıp kapatılabileceği anlamına gelir. Yani böylece daha iyi kontrast ve nihayetinde daha iyi bir dinamik aralık oluşturulabilir. Samsung aslında bu teknolojiyi daha önce biraz anlatmıştı. Ancak daha sonra yalnızca prototip olarak denemeler yapıyordu. Şimdi bu ürün resmen gerçeklik kazandı ve neredeyse ticari satışa hazır hale getirildi. Fiyatı bir hayli yüksek olacak diye düşünüyoruz.

2- Samsung Galaxy A8 2018

Samsung Galaxy A8 2018 modeli Güney Koreli firmanın en yeni üst düzey akıllı telefonu olarak tanıtıldı. Amiral gemisi olan S serisinden olmamasına rağmen güçlü bir kamera deneyimi ve geniş renkli bir ekran sunuyor. CES 2018’de ilk kez gösterilen telefon 5.6 inç tam HD Süper AMOLED ekran, 4GB RAM, 32GB dahili depolama, 16MP arka kamera, çift ön kamera ve 3.000mAh pil içeriyor.Samsung Galaxy A8 2018 Avrupa’da Satışa Çıktı!

3- Samsung Q9S QLED TV

Yeni 85inç Q9S QLED TV Samsung‘un ilk 8K televizyonu olacak. Yani ilk ölçeklendirilmiş 8K TV. Geleneksel 4K ve hatta HD içeriğini alıp inanılmaz bir 7680 x 4320 çözünürlüğe yükseltmek için tescilli bir algoritma kullanacak. Bu kelimenin tam anlamıyla akıllı bir televizyon. Gösterdiği 8K içeriğini nasıl geliştirileceğini daha iyi anlamak için kendi kendine yeni şeyler öğrenebiliyor. Bu sayede tıpkı bir insan gibi kendini daha iyi görüntü gibi geliştirebiliyor. Q9S QLED TV bu yıl piyasaya çıkması bekleniyor. İlerleyen haftalarda/aylarda haberlerini sunacağımızı düşünüyoruz.

4- Samsung 2018 Televizyonlara Bixby Desteği

Ses asistanları CES 2018‘de oldukça ön plana çıktılar. Samsung da 2018 TV’leri için harekete geçiyor. Evet yanlış okumuyorsunuz Samsung‘un ekranlarıyla konuşabileceksiniz ve Bixby cevap verecek. Bixby Samsung‘un kendi ses asistanıdır. Daha popüler olan Amazon Alexa veya Google Assistant yerine Samsung‘un kendi sistemini seçmesi mantıklı mı bilemedik ama beklenen buydu.

5- Samsung Flip Dijital Tahtayı Tanıttı

Samsung Flip kısaca açıklamak gerekirse ofislerdeki beyaz tahtaların yerine üretilmiş bir teknolojik ürün. Büyük ekranların birleşimi ve telefon/dizüstü bilgisayarlarla kesintisiz entegrasyon ile ofiste size yardımcı olacak. Dijital beyaz tahta üzerine yazı yazabilir ve Powerpoint sunumları gibi şeylerin ekran görüntülerini gösterebilirsiniz. Ancak bu ürün müşteriler tarafından kabul görecek mi? Şüpheliyiz.

6- Akıllı Saatler ile Ev Kontrolü

Samsung Gear S3 veya Gear Sport‘unuz varsa Samsung‘un tüm cihazlarını evinizde kontrol etmek artık zor değil. Tabii ki cihazların birbirleri ile bağlı olmaları gerekiyor. Termostatınızın ne durumda olduğunu öğrenmek, müziği kontrol etmek, ortam ışığını ayarlamak için kullanabileceksiniz. SmartThings platformuna giyilebilir cihazlar da böylece dahil edilmiş oldular.

7- Thunderbolt 3 Destekleyen İlk Kavisli Monitör

Samsung CES etkinliklerinde 34 inçlik bir monitör ortaya çıkardı. E ne olmuş yani dediğinizi duyar gibiyiz. Ancak CJ791 model numarası taşıyan ultra geniş QLED monitörün Thunderbolt 3 bağlantısını destekleyen ilk kavisli panel olduğunu bilmelisiniz.

8- Samsung Notebook 7 Spin

Bilgisayar tasarımlarının değişmesiyle birlikte bu etkinliklerde ekstra güvenlik ve Active Pen kalemi için Windows güvenli giriş özelliği olan yeni Samsung Notebook 7 Spin‘i gördük. CES sırasında bu makineler hakkında daha fazla bilgi alacağımızı düşünüyoruz. Cepkolik bildirimlerini açık tutmayı unutmayın.

9- Samsung NW7000 Sound+ Soundbar

Ev eğlence ürünlerinde Samsung, modern televizyonların inceliğine uyan 53.5 mm incelikte bir hoparlöre sahip NW7000 Sound+ Soundbar‘ını bizlere tanıttı.

10- Daha Akıllı Buzdolapları

Samsung‘un her biri daha akıllı ürünlerden oluşan platformuna SmartThings denmektedir. Şirketin bu platformu cihazlarınızın birbirleriyle konuşmalarına yardımcı olmaktadır. Şimdi Family Hub buzdolabınızı da platforma dahil edebilirsiniz. Samsung‘un yeni Family Hub buzdolabı serisi şimdi SmartThings platformuna bağlanmış akıllı ev cihazlarını kontrol edebiliyor ve izleyebiliyor. Bixby ses asistanı desteği de yanında geliyor.

Google CES 2018’de Neler Yapıyor?

Google Asistan’ın bu etkinlikte Google’ın odaklandığı nokta olacağını biliyorduk. Ancak Google’ın ortaya koyduğu şeyler açıkçası bize biraz sürpriz oldu. Google, Amazon Echo Show’a rakip oluyor. Ancak kendi Amazon Echo Show rakibini inşa etmek yerine akıllı ekranlara Google Asistan desteği sağlayacaklar. Ses için ise JBL, Lenovo, LG ve Sony gibi üçüncü parti şirketlerle bir araya geliyorlar.

Bu cihazlar sesli aramayı destekleyecek ve Google Fotoğraflar ile entegre olabilecekler. Büyük olasılıkla Amazon’un çekindiği YouTube desteğini de edineceksiniz.

JBL Link View Google Asistanı destekleyen ilk akıllı ekran aygıtı oldu. 8 inç HD ekrana ve hoparlöre takılı bir 5MP ön kameraya sahip.

Lenovo Smart Display ise CES’de duyuruldu. Şık görünüşlü akıllı hoparlörün yaz aylarında satışa başlaması bekleniyor. 8 inç veya 10 inçlik modelleri mevcut.

Ayrıca JVC Kenwood ve Pioneer’ın aracılığıyla birkaç kablosuz Android Auto ses ünitesinin piyasaya sürülmesi gündemde. Bu Google’ın araç içi işletim sistemini ilk kez kullanmanızı sağlayacak.

HTC CES 2018’de Neler Yapıyor?

1- HTC Vive Pro

HTC CES 2018’de HTC Vive Pro’yu tanıttı ve bu modele özel yeni ve geliştirilmiş bir dahili VR kulaklık üretti. Öğrendiğimiz üzere HTC Vive Pro 615 dpi çözünürlükten daha yüksek bir çözünürlüğe sahip.

Bir başka deyişle budeğerler mevcut Vive’dan %78 daha fazla bir çözünürlük artışı anlamına geliyor. Bu model dahili kulaklıkla daha iyi bir ses performansı sunuyor. Gerçekten nasıl çalışacağı konusundaki gizem varlığını sürdürüyor. Ancak HTC’nin VR geleceği artık çok daha parlak görünüyor.

2- HTC Vive Kablosuz Adaptörü

HTC ayrıca HTC Vive ve yeni HTC Vive Pro’nun kablosuz olarak çalışmasına izin verecek bir kablosuz adaptörü duyurdu. Bu özellikle de Oculus Go kablosuz kulaklık seti ile rekabet edebilecek gibi gözüktüğü için gerçekten büyük bir gelişme olarak görülebilir.

Sony CES 2018’de Neler Yapıyor?

1- Xperia XA2 / XA2 Ultra ve Xperia L2

Sony CES 2018’de 3 yeni telefon duyurdu: Sony Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra ve Xperia L2. Sony Xperia XA2 Ultra 6 inç 1080p ekran, alüminyum çerçeve, 4K video kaydı ve 120fps yavaş çekim için 23MP f/2.0 arka kamera ile en etkileyici cihaz olarak karşımıza çıktı. Üç telefonda da bir parmak izi tarayıcı mevcut.

Sony Xperia XA2 / XA2 Ultra ve Xperia L2 Resmen Tanıtıldı! İşte Özellikleri!

2- Sony 2018 Yılında Televizyonları ile Öne Çıkmayı İstiyor

Sony OLED TV sektörüne resmen geri döndü. Yeni Bravia A8F bu dönüşün büyük bir parçası olarak karşımıza çıktı. Sönük olan adını bir kenara bırakırsak yeni TV ilk kez sevdiğimiz tüm harika teknolojileri ve birkaç iyileştirmeyi içeriyor gibi görünüyor. Bu HD SDR içeriğin 4K HDR içeriği ile hemen hemen benzer görünmesini de içeriyor. Bu karar izleme deneyimini büyük ölçüde iyileştirecektir.

OLED pahalı olduğundan Sony’nin CES’te sergilenecek yeni bir LCD TV‘si de vardı. X900F modeli 49 inçten 85 inç’e kadar değişen boyutlarda tanıtıldı. Ayrıca OLED modelinde görülen Dolby Vision uyumluluğu ve X1 Extreme gibi özelliklere de sahip. Sony Bravia X900F duyduğumuza göre daha uygun bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

3- Tamamen Yenilenmiş Spor Kulaklıkları

Bu Sony kulaklıklar daha çok spor odaklı olarak yapılmış. Silikon uçları sayesinde kulağınıza hoş ve rahat bir şekilde oturtulmak için tasarlanmış. Siz koşturmaya devam ederken kulaklıklarınız için asla endişelenmeniz gerekmeyecek. IPX4 derecesi ile suya dayanıklı olduklarından normal ter ve yağmurda herhangi bir problem oluşturmayacaklardır. Çeşitli modellerde ve farklı fiyatlarda bulunan Sony‘nin yeni sportif kulaklıkları piyasadaki en gelişmiş kulaklıklar değilç Fakat yine de sizi hayal kırıklığına uğratmayacaklar gibi görünüyor.

4- Sony MDR-1AM2 Kulaklık

Sony MDR-1AM2 işlemciye sahip kulaklıklar mükemmel bir başlangıç ekipmanı olarak gösterilebilir. Gösteriş için pek uygun değiller. Ancak Sony’nin giderek genişleyen yüksek çözünürlüklü ses dünyasına ideal bir giriş niteliği taşıyorlar.

5- Sony WF-SP700N Kablosuz Kulaklık – Gürültü Önleme Destekli

Sony her geçen gün daha fazla işlevsellik kattığı kulaklıkları hakkında mutlu değil gibi görünüyor. Sony WF-SP700N kablosuz kulaklığı dayanıklılığı ve aktif gürültü önleme özelliği ile gerçek bir kablosuz kulaklık deneyimi sunacak. Spor için güzel bir seçim olabilir.

6- Sony UBP-X700 Ultra HD Blu-ray Oynatıcı

Sony UBP-X700 Dolby Vision ve HDR standartlarına sahip 12-bit, sahne-bazlı ve HDR tur-de-force desteği içeren bir Ultra HD Blu-ray oynatıcıdır. Ancak HDR10+ diskler zaten çıkmış durumda. Sony acaba biraz geç mi kaldı? Neyse ki halen mevcut HDR10+ Blu-ray disklerinin piyasada az bulunmasından dolayı bu cihazın satışlarını yapabileceklerdir. Umarım yapabilirler(!)

LG CES 2018’de Neler Yapıyor?

1- 65 inç Rulo OLED TV – evet Rulo!

Bu cihazın kesinlikle kendinden söz ettiriyor. LG gösterim yaparken bir yandan öbür yana 65 inçlik bir rulo olarak serilebilen OLED TV prototipinin önizlemesini yaptı. Ayrıca ekranı 4K destekliyor. Bu TV ile Premium çözünürlükten yararlanabilirsiniz. Muhtemelen bu ekranı kısa sürede piyasada göremeyeceğiz. Ancak geleceğe umutla baktıracak bir prototip olduğu kesin.

2- LG 2018 Yılı Televizyonları

LG yine yeniden 2018 serisiyle bir kez daha TV teknolojisinin sınırlarını zorluyor. LG‘nin tüm yeni ekranlarını kısaca sizler için inceledik.

LG’nin bu yılki TV serisinde dikkat çeken bir gelişme; Google Asistanı ve Amazon Alexa desteğidir. Ses kontrolü ile akıllı telefonlarınız ile yönetebileceğiniz LG Televizyonlar çok yakında.

Listede değil ama zaten baş döndürücü işler yapan şirketin 88 inçlik 8K OLED TV‘yi fuara getirme planı var. Sadece genişliği nedeniyle değil aynı zamanda 7680×4320’lik göz alıcı bir çözünürlüğe sahip ekranı ile rekor üstüne rekor kırmışlar. Merakla bekliyoruz.

3- LG V30 Yeni Renk

LG CES’de Ahşap Gül olarak adlandırılan LG V30 için cesur bir yeni renk seçeneğini duyurdu. Bu parlak pembe bir ton ve Güney Kore’de satışına CES 2018 tamamlandıktan kısa bir süre sonra başlanacak. Türkiye’ye gelir mi bilinmez ancak mükemmel bir renk yapılmış. Fotoğrafa tıklayarak daha detaylı görebilirsiniz.

4- LG ThinQ Akıllı Hoparlör

LG, ThinQ adında yeni bir akıllı hoparlörü tanıttı. Bu hoparlör temelde Google tarafından üretilen bir Google Home olarak görülebilir. Bununla birlikte gelişmiş ses kalitesi de gözden kaçmamalıdır. Henüz fiyat ve satışa çıkacağı tarih belli olmasa da görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz. İlerleyen günlerde detaylı olarak sizlerle özelliklerini tartışacağız. Her zaman dediğimiz gibi site bildirimleri açık dursun en yeni haberler ilk sizin olsun.

5- LG HU80KA 4K HD Projektör

Diğer 4K projektörlere kıyasla yeni tanıtılan LG HU80KA 4K HD Projektör bir masa veya sehpadan ziyade doğrudan zemine oturmak üzere tasarlanmış daha uzun bir cihazdır. Aynı zamanda bir görüntüyü 150 inç’e kadar büyüklükte bir ekrana yansıtabilirsiniz. Fena sayılmaz doğrusu.

6- 2018 Gram Laptoplar

Yazının en başında belirtmiştik bu yıl tüm firmalar ince laptoplar üretmeye odaklanmış durumdalar. LG de bu modaya uyum sağlamış gibi görünüyor.

Sonunda LG 13.3, 14 ve 15.6 inç boyutlarında 3 yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı. Etkileyici derecede ince ve hafif kasaya sahipler. Aynı zamanda daha gelişmiş performanslara da sahip bu bilgisayarlar. Evet fotoğrafta farkettiğiniz üzere web kamerasını ekranın altında taşıyorlar. Bu bilgisayarların da fiyatlandırma ve yayınlama detayları henüz açıklanmadı.

Panasonic CES 2018’de Neler Yapıyor?

1- Panasonic FZ950 OLED TV

Mükemmel EZ952‘nin devamı niteliğinde olan Panasonic FZ950 sizi HDR10+ desteği ve LG’nin OLED hakimiyetinden uzaklaştıracak sade bir yeni dinamik LUT sistemi ile karşılıyor.

2- HDR+ Destekli Bluray Oynatıcı

Panasonic TV sektöründe bir ilk olan HDR10+‘ı destekleyen bir Blu-ray oynatıcıyı duyurarak tüm markaları adeta dumur etti. Biraz şaşırtıcı olacak ama bu cihaz üst seviye UB820 Dolby Vision‘ı da destekliyor. Keşke piyasada daha çok HDR+ destekli disk olsaydı dedirtiyor.

3- Panasonic Lumix GH5S

Panasonic Lumix GH5 ile üst düzeydeki video özellikleri ihtiyaçlarınızı karşılayamasanız da yüksek kalite videolar çekmeniz oldukça mümkün görünüyor. Temel olarak profesyonel fotoğrafçılar için tasarlanan Panasonic Lumix GH5S‘nin bir Lumix fotoğraf makinesinde görülen en yüksek video görüntü kalitesini sunacağına inanıyor. 4K‘da (4096 x 2160) dünyadaki ilk 4K 60/50p kayıt yapabilen etkileyici bir kamera olarak karşımıza çıkıyor. Ocak ayı sonunda kendiniz için 2,499 ABD doları (lens hariç) ödeyerek bir tane alabilirsiniz.

Dell CES 2018’de Neler Yapıyor?

1- Dell XPS 13

Dell XPS 13 dizüstü bilgisayarı 3 adet USB Type-C bağlantı noktası, 1 Micro SD kart yuvası, Infinity Edge ekranı ve yeni bir renk ile sunuluyor. Dell kullanıcıların endişelerine doğrudan yöneldi ve dizüstü bilgisayarı muhtemelen en ince noktasına kadar inceleyerek yarattı.

2- Dell XPS 15 2-in-1

Dell XPS 15 2-in-1 bilgisayar incelediğimiz sırada editörler olarak hepimiz eşit derecede etkilendik. Alışkın olduğumuz formlara göre şüphesiz güçlü bir dizüstü bilgisayar olarak görünüyor. Ancak Dell‘in yeni maglev klavyesi nasıl bir tepkiyle karşılaşacak? Bakalım kullanıcılar bu klavyeyi benimseyecekler mi?

3- 2018 Yeni Nesil Oyun Bilgisayarları

Dell Inspiron Oyun Bilgisayarlarını yeniledi. Intel‘in en yeni işlemcilerini ekledi. İsteğe bağlı olarak Optane hızlandırması sağladı. Dell‘in ultra ince monitörlerinden bir tanesi ile kombinlediğinizde harika bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.