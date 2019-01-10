CES 2019: Devrim Niteliğinde MUJA Gamepad Tanıtıldı!

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES, bu yıl her zamanki gibi potansiyel markalaşmalar için her zamankinden daha önemli. Sadece akıllı telefonların ve bilgisayarların tanıtılması değil, aynı zamanda teknolojik aksesuarların tanıtılması için de önemli. Akıllı telefonun oyun aksesurları için, Apple Inc‘in kurucusu Wozniak tarafından tavsiye edilen yeni araçlar, beklentileri deyim yerindeyse arşa çıkarıyor.

Bugün, daha önce hiç duyulmamış bir ürün ile karşımıza gelen Muja, CES 2019’daki en iyi ürünlerden birisi oluyor. İkiinci nesil gamepad olan MUJA, daha önce piyasaya sürülen bütün gamepadlerden üstündür. Şayet uzun bir süredir telefonda oyun oynuyorsanız, geleneksel gamepadlerin telefonun üzerinde oldukça hantal bir görünüme sahip olduğunu biliyor olabilirsiniz.

Gamepad olmadan ise oyunları sadece ekrana dokunan iki parmağınız ile kontrol edebilirsiniz. Ancak bir süre sonra ilk anki gibi neşeli hissedemezsiniz. Bunlara ek olarak uzun süre oyun oynadığınızda, akıllı telefon veya gamepad ana motoru ciddi şekilde ısınır. Handscape MUJA tüm bu sorunlu noktaları, parmak hassasiyetini, çoklu parmakla etkileşimini, ısı dağılımını, Bluetooth bağlantısını ve çok daha fazlasını çözer.

Tabii ki burada avantajları arasında, MUJA gamepad hem IOS hem de Android tüm telefonları destekliyor olmasıdır. Dahili bir 450mAh batarya ile yaklaşık 36 saat çalışma süresi ve 56 saat bekleme süresi destekliyor. Isı dağılımı telefonunuzun sıcaklığını düşürebilir ve mobil işletim verimliliğini yüksek oranda artırabilir.

Ergonomik tasarımı ve dokunmatik sensörü ile ön ve arka panelden oyunları oynayabilir, daha hızlı kazanabilirsiniz. Yapışkan tasarım, uzun süre tutulduktan sonra bile rahat hissetmek için telefonunuza sıkıca yapışıyor. Özelleştirilmiş 4 ek kontrol noktası ile, MUJA video oyunları oynarken, diğerlerinden birkaç adım önde olmanızı sağlar.