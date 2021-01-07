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CES 2021 İnovasyon Ödülü Alan Akıllı Telefonlar Açıklandı!

CES 2021 etkinliğinde inovasyon ödülü alan yeni akıllı cihazların neler oldukları duyuruldu. Detaylar haberimizde..

Yunus Emre Çakır

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CES 2021

Akıllı telefonların ve diğer akıllı teknolojilerin tanıtıldığı ve duyurulduğu küresel bir teknoloji etkinliği olan CES, bu yıl 11-14 Ocak tarihlerinde düzenlenecek. Etkinlik düzenlenmeden önce hangi akıllı cihazların İnovasyon Ödülü’nü aldıkları açıklandı.

28 kategoride ödül alan cihazlar, platformlar tüketici teknolojisine katkı sağladıkları için bu ödüle layık görüldüler. Mobil cihazlar kategorisinde birçok markanın çıkarmış olduğu akıllı telefon bu ödüle hak kazandı.

İşte Ödül Alan O Akıllı Telefonlar

89 kişiden oluşan bir seçkinler heyetinin kararıyla verilen ödüle layık olan telefonlar oldukça fazla değer ve ilgi gördü. Bu ilgilerden en çoğuna ise Galaxy A51 5G sahip oldu. OnePlus 8 Pro‘da lider mobil akıllı telefon olarak isimlendirildi.

Asus ROG Phone 3 ise, termal çözümü, üstün ses kalitesi ve basit ama fütüristik bir tasarımla ödüllendirildi. Bu cihazın mobil ve konsol oyunları arasındaki farkı ortadan kaldırdığı açıklandı. Sadece ABD‘de bulunan TCL 10 5G UW akıllı telefonu, ilginç kamera tasarımı ile ödül aldı.

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