Çeviri Yapabilen Mouse Olur Mu? Teknoloji Devi Lenovo Bunu Başardı!

Teknolojik cihazlara eklediği yeniliklerle ün kazanan Çinli teknoloji devi Lenovo, ses kontrolü özelliği olan yeni nesil akıllı mouse/faresini bugün piyasaya sürdü. Akıllı fare ses girişini, gerçek zamanlı çeviriyi ve sesle kontrolü destekliyor. Üstelik bu akıllı farenin fiyatı ise 43 dolar.

Lenovo akıllı fare, Çin’de uzun süredir kullanılan ​​Keda Xunfei‘nin ses tanıma teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji ses girişi, İngilizce çeviri, ses kontrolü ve diğer sesli kontrol işlevlerini elde etmenize yardımcı oluyor. Ahşap, cam, kumaş ve diğer yüzeylerde kullanılabilir. Dış kılıf, metal dokulu ve cilt dostu kaplamaya sahip ABS malzemeden yapılmıştır.

Ses girişi Çince (Mandarin, Sichuan lehçesi, Henan lehçesi, Kanton dili) ve İngilizce dillerini desteklemektedir. Aynı zamanda Çince> İngilizce, Fransızca, Japonca, Almanca ve diğer 26 dili desteklemektedir.

Akıllı farenin aynı zamanda Al bulut servis platformu aracılığıyla yeni eklenen kelimeleri, güncel kullanımını ve bunlara karşılık gelen olayları otomatik olarak alma özelliği de mevcut. Aynı zamanda eş anlamlıları güncelleme işlevine de sahip olduğu söyleniyor.

Cihaz ayrıca tanıma doğruluğunu, uygulama alanını ve kontrol fonksiyonlarını sürekli olarak geliştirmek için kullanım sırasında derin makine öğrenimi kullanıyor. Bu fare, geleneksel fotoelektrik ve lazer teknolojisinden daha iyi izleme ve konumlandırma efektine sahip mavi ışık konumlandırma teknolojisi ile donatıldı.