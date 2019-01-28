Çevre Dostu Samsung Koruma Kılıfları Geliyor!

Samsung Electronics, şirketin yakında plastik koruma kılıflarını tamamiyle bırakacağını ifade etti. Bunun yerine çevre dostu kağıt ve diğer çevresel açıdan sürdürülebilir unsurlar kullanarak, daha çevreci adımlar atmaya başlayacaklarını açıkladı.

2019’un ilk yarısından, yani şu andan itibaren piyasada olan Samsung’un ürünleri ve aksesuarları için kullanılan kılıflar bu konsepte uygun şekilde düzenlenecek. Sonuç olarak cep telefonlarından ve tabletlerden ev aletlerine kadar uzanan koruma kılıfları, geri dönüştürülmüş ya da biyo-bazlı plastikler malzemeler ve kağıtlar gibi çevresel açıdan sürdürülebilir malzemelerle değiştirilecektir.

Bunu yapmak için Samsung Electronics, yenilikçi paketleme fikirleri için tasarım ve geliştirme, satın alma, pazarlama ve kalite kontrolünü içeren yeni bir birim oluşturdu. Cep telefonu, tablet ve diğer ürünler için Samsung, koruma kılıflarını çevre dostu malzemelerle paketleyecek.

Samsung ayrıca, telefon şarj cihazının tasarımını da değiştirecek. Parlak dış yüzeyi mat bir yüzeyle kaplayarak plastik koruma filmlerini ortadan kaldıracak. Bu sayede plastik kullanımını azaltacaklar.

TV’ler, buzdolapları, klimalar ve çamaşır makineleri gibi ev aletlerinin yüzeyini korumak için kullanılan plastik torbalar da kalkıyor. Bunun yerine plastik atıklardan yapılan geri dönüşümlü malzemeler ve biyoplastik içeren torbalarla yer alacak.

Kağıtla ilgili olarak yine farklı bir adıma yöneliyor. Samsung, Orman Yönetişim Konseyi, Orman Sertifikalandırma Programının Desteklenmesi Programı ve Sürdürülebilir Ormancılık Girişimi gibi küresel çevre kuruluşları ile ortak çalışacak.

2020 yılına kadar ürün kutuları ve kullanım kılavuzları için sertifikalı elyaf malzemeler kullanacak. 2030 yılına kadar Samsung, 500 bin ton geri dönüşümlü malzeme kullanmayı hedefliyor.

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