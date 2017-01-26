Charger Adlı Fidye Yazılımı Cep Telefonunuzu Tehdit Ediyor

Güvenlik takımı Check Point, Google Play’in “Charger” adlı zararlı bir yazılıma ev sahipliği yaptığını açıkladı. Ve “Charger” tarafından etkilenen bir çok yazılımın daha olduğu açıklandı. Uygulama, SMS ve kişi verilerinizi çalan ve cihazınızı kilitleyen bir fidye yazılımı. Verilerinizi geri almanızın ve cihazınızın üzerinden kontrol etmenin tek yolu fidye ödemek.

Charger fidye yazılımının “EnergyRescue” olarak adlandırılan bir uygulamada bulundu. Uygulama SMS mesajlarınızı ve kişilerinizi çalıyor ve yönetici izinlerini alarak cihazı kilitliyor. Fidye mesajı şu şekilde görüntülenir:

Bize ödeme yapmak zorundasınız yokse kişisel bilgilerinizin bir kısmını Black Markette her 30 dakika da bir satacağız. Ödemeyi aldığımız zaman bütün dosyalarınızın geri döneceği konusunda %100 garanti veriyoruz. Cihazınızın kilidi açacağız ve bilgilerinizi serverlarımızdan sileceğiz. Telefonunuzu kapatmanız anlamsız çünkü tüm bilgileriniz çoktan serverlarımıza geçti. Bilgileriniz sahte kredi kartı gibi suçlara karıştırırız.

Fidye yazılımı 0.2 Bitcoin veya 180 dolar istiyor. Check Point araştırmacıları, uygulamanın sadece dört gündür Google Play’de olduğunu ve hatırı sayılır bir indirme oranına ulaştığını açıkladı. Bu açıklamadan sonra Google uygulamayı kaldırdı ve kötü niyetli yazılımların farkındalığını artırmak için Check Point’e teşekkür etti.