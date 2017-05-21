Chivalry: Medieval Warfare sistem gereksinimleri

Chivalry: Medieval Warfare ideal ve minimum PC sistem gereksinimleri belli oldu. Bilgisayarınızın Chivalry: Medieval Warfare oyununu kaldırıp kaldırmayacağını aşağıdaki sistem gereksinimlerinden anlayabilirsiniz.
Özetlemek gerekirse Chivalry: Medieval Warfare oyununu minimum ayarlarda oynayabilmek için 2 çekirdekli bir işlemci yeterli olacaktır. (Core 2 Duo E4600 2.4GHz). Tabii en az 2 GB ram ve GeForce 8600 GS ekran kartı gerektiğini de unutmamak gerekir. İdeal ayarlarda oynamak için ise yine benzer donanımlara ihtiyaç duyacaksınız.
Chivalry: Medieval Warfare oyununu ideal ayarlarda oynamak için gerekli olan işlemci Core 2 Quad Q6600 2.4GHz, ekran kartı GeForce GTX 460 768MB ve 4 GB ram sizin için yeterli olur.
Chivalry: Medieval Warfare oyun konusu: Chivalry: Ortaçağ Savaşı, epik Ortaçağ Hollywood Blockbuster’larının yoğunluğunu oyuncunun eline geçirmek isteyen, çok oyunculu, birinci sınıf ortaçağ savaş oyunudur. Kurgusal, ama cesur ve gerçekçi bir dünyada oyuncular, kaleleri kuşatan, ortaçağ köylerine baskın düzenleyen ve arenada şan karşısında savaşan hızlı tempolu çevrimiçi mücadelelerde savaşacaklar.
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