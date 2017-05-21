Chivalry: Medieval Warfare sistem gereksinimleri

Chivalry: Medieval Warfare ideal ve minimum PC sistem gereksinimleri belli oldu. Bilgisayarınızın Chivalry: Medieval Warfare oyununu kaldırıp kaldırmayacağını aşağıdaki sistem gereksinimlerinden anlayabilirsiniz.

Özetlemek gerekirse Chivalry: Medieval Warfare oyununu minimum ayarlarda oynayabilmek için 2 çekirdekli bir işlemci yeterli olacaktır. (Core 2 Duo E4600 2.4GHz). Tabii en az 2 GB ram ve GeForce 8600 GS ekran kartı gerektiğini de unutmamak gerekir. İdeal ayarlarda oynamak için ise yine benzer donanımlara ihtiyaç duyacaksınız.

Chivalry: Medieval Warfare oyununu ideal ayarlarda oynamak için gerekli olan işlemci Core 2 Quad Q6600 2.4GHz, ekran kartı GeForce GTX 460 768MB ve 4 GB ram sizin için yeterli olur.

Chivalry: Medieval Warfare oyun konusu: Chivalry: Ortaçağ Savaşı, epik Ortaçağ Hollywood Blockbuster’larının yoğunluğunu oyuncunun eline geçirmek isteyen, çok oyunculu, birinci sınıf ortaçağ savaş oyunudur. Kurgusal, ama cesur ve gerçekçi bir dünyada oyuncular, kaleleri kuşatan, ortaçağ köylerine baskın düzenleyen ve arenada şan karşısında savaşan hızlı tempolu çevrimiçi mücadelelerde savaşacaklar.

Chivalry: Medieval Warfare minimum sistem gereksinimleri

İşlemci: Core 2 Duo E4600 2.4GHz ya da Athlon 64 X2 Dual Core 5200+

Ekran kartı: GeForce 8600 GS ya da Radeon HD 3400 Series

Ram: 2 GB

İşletim sistemi: Windows Xp, 32 bit

Direct X: 9

Gereken boş disk alanı: 7 GB

Chivalry: Medieval Warfare ideal sistem gereksinimleri

İşlemci: Core 2 Quad Q6600 2.4GHz ya da Athlon II X4 615e

Ekran kartı: GeForce GTX 460 768MB ya da Radeon HD 5850 1024MB

Ram: 4 GB

İşletim sistemi: Windows 7, 64 bit

Direct X: 10

Gereken boş disk alanı: 9 GB

Chivalry: Medieval Warfare videosu (trailer)