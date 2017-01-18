Chris Lattner Neden Apple’ı Bıraktığını Açıkladı

Apple firmasından 10 yıldan bu yana çalışan ve Swift programlama dilinin başında yer alan Chris Lattner neden Apple’dan ayrılıp Tesla firmasına geçtiğini açıkladı.

Lattner geçtiğimiz günlerde Apple firmasından ayrılıp Tesla firmasının Autopilot yazılım takımının başına geçmişti. Bu konuda çeşitli söylentiler yer almıştı. Lattner’in Apple’ın kapalı ve gizli kültüründen sıkıldığını ve son birkaç yıldır ayrılanlar gibi onu da firma dışına ittiği konusunda iddialar dolaşıyordu. Ayrıca Apple’ın yaşadığı patent savaşları da bir çok çalışanı olumsuz etkilemişti. Apple’ın eski arayüz tasarımcısı Bas Ording, Apple firmasını bu yüzden bırakmıştı. Bir çok patentte ismi yer aldığı için Samsung veya HTC ile olan mahkemelere gitmek zorunda kalmıştı. Bu durumdan oldukça sıkılan Ording tasarım yapmaktan çok zamanını mahkemelerde geçirdiğini söylemişti.

Aslında Tesla firması da bir nevi kapalı bir şirket ama aldığı patentlerin hepsini açık kaynaklı olarak alıyor. Lattner’in bu yüzden Tesla firmasına geçtiği iddia ediliyordu. Lattner sonunda bu konuya bir açıklık getirdi ve sadece farklı bir alanda çalışmak için Tesla’yı seçtiğini söyledi. Özellikle dünya adına oldukça önemli olduğuna inandığı Autopilot sistemini seçmiş.