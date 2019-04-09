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Chrome Ayarları Varsayılan Olarak Nasıl Sıfırlanır?

Chrome tarayıcınız çok mu karmaşık hal aldı, o halde Chrome'u sıfırlamanın zamanı geldi demektir....

By Muhammed Arslan

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Chrome Ayarları Varsayılan Olarak Nasıl Sıfırlanır?

Google Chrome tarayıcısını kullanırken sorun mu yaşıyorsunuz? İstenmeyen arama motorunu mu yoksa varsayılan pencereyi mi açıyor? Ya da gereksiz çerezler var, tarayıcıya kaydedilen uzantılar sürekli kasma mı yapıyor?

Tüm bu sorunlardan kolayca kurtulabilirsin. Tek yapmanız gereken, yalnızca birkaç tıklama ile Chrome ayarlarını sıfırlamak. Genel olarak Chrome nasıl sıfırlanır diye düşünüyorsanız, doğru yerdesiniz. Ancak bundan önce sıfırlama ile sonuçlar ne olur, onu bilmenizde fayda var.

Chrome Ayarlarını Sıfırlarsam Ne Olur?

Bir sıfırlama yaptığınızda, Chrome tüm ayarları orijinal yani varsayılan ayarlar ile değiştirecek ve size ait olan çeşitli şeyleri silecektir. Örneğin çerezler, varsayılan arama motoru, site bilgileri, uzantılar vb.

Chrome Ayarları Varsayılan Olarak Nasıl Sıfırlanır?

Sıfırlama bittiğinde Chrome, ilk yüklendikleri kadar yeni olacaktır. Chrome’da kaydedilen kayıtlı şifrelere ve yer imlerine erişmeye devam edebilirsiniz.

Chrome Ayarlarını Varsayılan Olarak Sıfırlama

1. Laptopunuzda veya masaüstünüzde Chrome tarayıcısını açın ve Ayarlar kısmına gidin. URL çubuğunun sağındaki üç noktaya tıklayarak ve ardından menüden Ayarlar’ı seçerek de ayarları açabilirsiniz.

Chrome Ayarları Varsayılan Olarak Nasıl Sıfırlanır?

Chrome Ayarları Varsayılan Olarak Nasıl Sıfırlanır?Veya doğrudan ayar sayfasını açmak için Chrome Ayarları URL’sini de kullanabilirsiniz. Adres çubuğuna chrome://settings yazın ya da kopyalayıp yapıştırın ve enter tuşuna basın.

2. Şimdi ayarlar sayfasını, aşağıya doğru kaydırın ve sayfanın en altındaki Gelişmiş seçeneğine tıklayın.

Chrome Ayarları Varsayılan Olarak Nasıl Sıfırlanır?

3. Gelişmiş seçeneğine tıkladıktan sonra, farklı birçok ayarı göreceksiniz. Yine sayfanın altına doğru kaydırın. Burada, Windows’ta “Ayarları orijinal varsayılan değerlerine geri yükleyin” iken Mac’te Sıfırla seçeneğini göreceksiniz.

Chrome Ayarları Varsayılan Olarak Nasıl Sıfırlanır?

4. Ardından, Ayarları sıfırladığınızdan emin olup olmayacağınızı soran bir açılır mesaj görüntülenir. Ayarları sıfırla düğmesine tıkladığınızda Chrome tarayıcınız orijinal ayarlarına geri döner.

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