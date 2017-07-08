Chrome Bulaşan Virüsler Nasıl Silinir?

Chrome tarayıcısını sürekli olarak çeşitli virüs tipleri etkilemektedir. Gün geçtikçe de çok daha çeşitli saldırılar ile karşı karşıya kalmaktadır. Bunun birçok tarayıcı arasından en çok tercih edilen tarayıcı haline gelmiştir Chrome. Özellikle de yaptığı başarılı reklam kampanyasından sonra gerçekten de tercih edilir haldedir. Bunu da fırsat bilen kötü niyetli kişiler sürekli olarak Chrome tarayıcısını hedef alıyorlar ve hedeflerindeki bu tarayıcı üzerinde sürekli olarak çeşitli açıklar tespit ederek bu açıkları sömürebilmek için zararlı yazılımları oluşturmaktadırlar. Bu yazılımlar vasıtasıyla yüzlerce hatta binlerce kişinin bilgilerini ele geçirebiliyorlar ve diledikleri gibi sömürebiliyorlar. Bu virüsler bazen Chrome eklentisi şeklinde, bazen bilgisayar yazılımı şeklinde bazen de çok daha farklı türevlerde karşımıza çıkabilmektedir.

Virüsler Gizliliğimizi Nasıl Etkiliyor?

Sistemimize bulaşan bir tarayıcı virüsü tarayıcımız içerisindeki bütün verileri, bilgileri kötü niyetli kişilere aktarabilmektedir. Kötü niyetli kişilere aktarılan verilerimiz ciddi anlamda sömürülür. Girdiğimiz web site bilgileri, kullandığımız eklenti bilgiler, hatta facebook yazışmalarımız, twitter, facebook gibi sitelerimize ait veriler kötü niyetli kişilere gönderilmektedir ki kötü niyetli kişilerde bunları birçok yerde kullanabiliyorlar. En önemlisi de tarayıcınıza yerleşmiş olan eklenti virüsü ile diledikleri web sitelerine sizi sokabiliyorlar. Sizin haberiniz dahi olmadan kendi oluşturdukları sitelere hit sağlayabilmekteler. Sağladıkları bu hitler ile de siteleri ön plana çıkartıyor, google sıralamasında yükseltiyorlar ve ciddi anlamda adsense üzerinden paralar kazanabiliyorlar.

Virüslerden Nasıl Korunuruz?

Bu tip virüslerden korunabilmek adına yapabileceğiniz birçok şey bulunmakta. Sisteminize yükleyebileceğiniz kaliteli antivirüs programları sayesinde ciddi anlamda korunabilirsiniz. Yine tarayıcınıza eğer bir virüs bulaşmış ise gerekli virüs taramalarını yaptıktan, virüsü temizledikten sonra tarayıcınızı kaldırabilir ve tekrar yeni kurabilirsiniz. Bu sayede eski tarayıcı bilgileri komple silinmiş olacaktır. Yeni tarayıcı kurulduğunda, yüklenmiş olan virüs pek etkilemeyecektir. Ancak bazı virüsler reklam virüsleri olarak adlandırılır ve bunlar yeni tarayıcı kursanız da silinmeyebilirler. Bu gibi virüsler için Adware remover gibi özel reklam virüsü silen yazılımları kullanmanız gereklidir. Bu sayede tam korumaya sahip olabilirsiniz.