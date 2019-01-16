Chrome Gizli Sekme Geçmişi Görmenin Yolları

Chrome’un Gizli Sekme sini kullanmanın tüm amacı, tarama etkinliğinizin izini bırakmamasıdır. Gizli Sekmeleri, baskın nedenlerden dolayı veya bir güvenlik önlemi olarak kullanıyor olsanız da, bazen tarama geçmişini kısa vadede tutmanız mantıklı olur.

Bunu yapmanın bir yolu, kullandığınız tüm sekmeleri açık tutmak ve böylece geri düğmesine basmaya devam etmektir. Diğer bir seçenek de, bir Chrome eklentisi olan Off The Record History kullanmaktır. Etkinleştirildiğinde, bu uzantı, gizli oturumlarınız için göz atma geçmişini korur.

Uzantının amacı, gizli tarayıcı penceresi açıkken yalnızca tarihin korunmasını sağlamasıdır. Bir kere kapattığınızda geçmişiniz silinir. Tarayıcıyı kapatmadan önce gizli geçmişinizi uzantıdan el ile de silebilirsiniz. Ancak unutmamak gerekir ki, sadece geçmişi Gizli Sekme açıkken görebilirsiniz. Bunu dışarı aktaramazsınız.

Off The Record History Nasıl Kullanılır?

Uzantıyı kullanmak ve Chrome Web Mağazası’ndan yüklemek için yukarıda verdiğimiz bağlantıyı kullanın. Sonra normal bir tarayıcı sekmesi açın, chrome://extensions yazın ve Enter’a basın.

Bu kısa metin, sizi uzantı ayarları sayfasına götürür. Şimdi, Off The Record History adresine ilerleyin ve Ayrıntıları seçin. Burada Gizli Modda İzin Ver seçeneğini görene kadar sayfayı aşağı kaydırın. Orada bulunan anahtarı aktif edin.

Şimdi gizli bir pencere açın ve internette gezinmeye başlayın. Sekmeleri serbestçe kapatabilirsiniz ve bir sayfa bulmanız gerekiyorsa daha önce uzantının simgesini tıklayın. Varsayılan olarak, açılan pencerede yakın zamanda kapattığınız sekmeleri gösterir.

Ancak daha da öncesinde ziyaret ettiğiniz bir siteye ulaşmak için, yapmanız gereken şey, ikinci seçenek olan Full History kısmına tıklamak olacak. Orada daha öncesinde ziyaret ettiğiniz bütün sitelerin bir listesini görebilirsiniz.

Uzantının geçmişini manuel olarak silmek istiyorsanız, uzantının simgesini tıklayın ve ardından açılır pencerenin sağ üst köşesindeki çöp kutusu simgesini tıklayın.

Nadiren Off The Record History uzantısını kullanmak isteyenler, yine chrome://extensions bölümü üzerinden aktif edilen anahtarı devre dışı bırakabilir. Bunu sürekli olarak kullanabilirsiniz.

Gizli Pencere’de yer alan göz atma geçmişinizin kısa vadeli bir kaydını her zaman tutmak istemeyebilirsiniz, ancak kullanışlı olduğu anlar da vardır.