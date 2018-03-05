Chrome ile Kendi Şarkını Yap! Google Song Maker Nedir?

Google, Chrome Music Lab‘a yeni bir özellik ekledi: Song Maker. Adından da anlaşılacağı üzere Song Maker şarkı yapmakla ilgilidir. Biraz daha açmak gerekirse; tarayıcıda tonlamaları çizerek müzik yapmanıza olanak tanıyan sequencer kullanımını size kolayca sunar.

FL Studio kadar kapsamlı değil tabii. Ama eğlenceli ve piyano, dizeler, synth ve marimba gibi birkaç enstrüman arasında seçim yapabiliyorsunuz. Ayrıca şarkılarınıza davul eklemenize izin veren küçük bir ritim bölümü de var. Daha şık özelliklerden bazıları ise aletleri çalmak için bilgisayarınıza bir midi klavye takma ve şarkı sözlerinizi nota çevirecek bir kayıt özelliği ekleme becerisini bünyesinde barındırıyor.

Google, Müzik Eğitimi Ulusal Birliği‘nin inisiyatifi olan Song Maker‘ı okullardaki Müzik Günü’nde başlattığını açıkladı.

Google Song Maker’a buradan ulaşabilirsiniz. Kendi başyapıtınızı oluşturduktan sonra, Song Maker size kalıcı bağlantı sağlar ve böylece siz de şarkınızı arkadaşlarınızla kolayca paylaşabilirsiniz.

Bu arada Google Müzik Laboratuvarı‘ndaki diğer enstrümanlara da mutlaka buradan göz atın. Özellikle çizimlerinizi müzik haline getiren Kandinsky‘i biz çok beğeniyoruz.