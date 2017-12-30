Google, ilk önce Android uygulamalarının 2016 yılının ortalarında Chrome OS‘a geleceklerini açıkladı ancak özellik bir süredir devam etmesine rağmen hala iyi çalışmıyor. Şu anda, bir uygulamadan diğerine geçtiğinizde, mobil ortamda çalışabilecekleri duraklatılıyor, ancak pencereli bir ortamda çalışmıyor.

Ama artık her şey değişmek üzere. En yeni Chrome 64 Beta kurulumu, bu uygulamaların, Chrome Unboxed tarafından (9to5Google yoluyla) görüldüğü gibi, arka planda çalışmasına izin veriyor. Bu özellik Android Paralel Görevler olarak adlandırılmış. Böylece, Web’de Chrome’da gezinirken Netflix‘te bir videoyu izleyebilir veya bir uygulamanın içeriğini arka planda yüklemesine izin verebilirsiniz.

Bu, programlar odağı kaybettiğinde duraklatmak için tasarlandığı için, Google’ın telefonların ve tabletlerin uygulamalarında daha önce hiç endişelenmemesi gereken bir şeydi. Sonuçta, pil ömrü bu tür cihazlarda bir öncelik taşıyor ve yalnızca bir seferde yalnızca bir uygulama kullanıyorsunuz ve kullanmadıklarınızı kapamaya zorlamayacağınız için sistem tüm bunları yönetmeli.

Görev çubuğunda uygulamadan uygulamaya hızla geçiş yapabileceğiniz bir PC OS‘den farklı şekilde çalışmakta. Açıkçası, daha iyi bir çözüm olması gerekiyordu.

Bu özellik yalnızca Chrome beta sürümünde şu an mevcut olduğu için istikrarlı bir sürümde geleceğine dair kesin bir garanti yok. Ama gelmezse oldukça şarşıtıcı olacak.