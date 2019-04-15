Chrome Şifreleri Dışa Nasıl Aktarılır?

Şayet gün içerisinde birden fazla web sitesine giriş yapıyorsanız ve her biri için farklı türlerde şifre kullanıyorsanız, bazen ister istemez bu şifreleri unutabilirsiniz. En önemli şifreler en basit şekilde oluşturulsa bile genel olarak unutmaya meyilli olabiliyoruz.

Bunu durumu tersine çevirip daha kolay hale getiren Google hesabı, Google tarayıcınıza yalnızca Chrome tarayıcısı üzerinden giriş yaparak hesap şifrelerini veya kimlik bilgilerini kaydetmenize olanak tanır. Herhangi bir sitede yeni bir hesap oluşturduğunuzda, Chrome otomatik olarak kullanıcı kimliğini ve şifresini kaydetmenizi ister.

Tüm kayıtlı şifreleri kontrol edebilir ve hatta bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Bu şekilde, sosyal medya ya da başka bir web sitesi olsun, hiçbir hesabınızın kimlik bilgilerini unutmaktan asla endişe duymayacaksınız. Hatta bu şifreleri CSV dosya formatı olarak kaydedebilir ve daha sonra çevrimdışı olarak Microsoft Excel Sayfasında kontrol edebilirsiniz.

Chrome’da Kayıtlı Şifreleri CSV Formatına Aktarma

Kaydedilen şifreleri Chrome tarayıcınızdan dışa aktarmak son derece kolaydır. Sadece aşağıda verilen adımları izleyin. Nasıl yapacağınızı çok kolay öğreneceksiniz.

Adım 1: Chrome tarayıcısını açın ve Google hesabınızla tarayıcıda oturum açtığınızdan emin olun. Şimdi Chrome tarayıcısından, resimde gösterildiği gibi sağ üst köşedeki üç noktaya dokunun ve ardından Ayarlar‘ı seçin.

Adım 2: Ayarlara girdiğinizde hemen ana ekranda yer alan ikin blokta Şifreleri göreceksiniz. Buraya tıklayarak daha önce kaydedilen şifreleri açın.

Adım 3: Bu, sizi tüm kaydedilmiş şifrelerinizin gösterileceği sayfaya götürür ve onlara göz atabilirsiniz. Kaydedilen şifrelerin hemen üst kısmında yer alan üç noktaya dokunun ve Şifreleri Dışa Aktar seçeneğini seçin.

Adım 4: Şifreleri dışa aktar seçeneğini seçtiğinizde, size bir açılır menü gösterecek. Şifreleri tekrar dışa aktar seçeneğini seçin. Artık CSV dosya biçiminde bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.