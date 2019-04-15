Ana Sayfa İpucu Chrome Şifreleri Dışa Nasıl Aktarılır?

Chrome Şifreleri Dışa Nasıl Aktarılır?

Chrome'da yer alan şifrelerinizi CSV biçimde dışa nasıl aktarırsınız? Kısa bir rehber oluşturduk....

By Muhammed Arslan

-

1
0
Chrome Şifreleri Dışa Nasıl Aktarılır?

Şayet gün içerisinde birden fazla web sitesine giriş yapıyorsanız ve her biri için farklı türlerde şifre kullanıyorsanız, bazen ister istemez bu şifreleri unutabilirsiniz. En önemli şifreler en basit şekilde oluşturulsa bile genel olarak unutmaya meyilli olabiliyoruz.

Bunu durumu tersine çevirip daha kolay hale getiren Google hesabı, Google tarayıcınıza yalnızca Chrome tarayıcısı üzerinden giriş yaparak hesap şifrelerini veya kimlik bilgilerini kaydetmenize olanak tanır. Herhangi bir sitede yeni bir hesap oluşturduğunuzda, Chrome otomatik olarak kullanıcı kimliğini ve şifresini kaydetmenizi ister.

Tüm kayıtlı şifreleri kontrol edebilir ve hatta bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Bu şekilde, sosyal medya ya da başka bir web sitesi olsun, hiçbir hesabınızın kimlik bilgilerini unutmaktan asla endişe duymayacaksınız. Hatta bu şifreleri CSV dosya formatı olarak kaydedebilir ve daha sonra çevrimdışı olarak Microsoft Excel Sayfasında kontrol edebilirsiniz.

Chrome’da Kayıtlı Şifreleri CSV Formatına Aktarma

Kaydedilen şifreleri Chrome tarayıcınızdan dışa aktarmak son derece kolaydır. Sadece aşağıda verilen adımları izleyin. Nasıl yapacağınızı çok kolay öğreneceksiniz.

Adım 1: Chrome tarayıcısını açın ve Google hesabınızla tarayıcıda oturum açtığınızdan emin olun. Şimdi Chrome tarayıcısından, resimde gösterildiği gibi sağ üst köşedeki üç noktaya dokunun ve ardından Ayarlar‘ı seçin.

Chrome Şifreleri Dışa Nasıl Aktarılır?

Adım 2: Ayarlara girdiğinizde hemen ana ekranda yer alan ikin blokta Şifreleri göreceksiniz. Buraya tıklayarak daha önce kaydedilen şifreleri açın.

Chrome Şifreleri Dışa Nasıl Aktarılır?

Adım 3: Bu, sizi tüm kaydedilmiş şifrelerinizin gösterileceği sayfaya götürür ve onlara göz atabilirsiniz. Kaydedilen şifrelerin hemen üst kısmında yer alan üç noktaya dokunun ve Şifreleri Dışa Aktar seçeneğini seçin.

Chrome Şifreleri Dışa Nasıl Aktarılır?

Adım 4: Şifreleri dışa aktar seçeneğini seçtiğinizde, size bir açılır menü gösterecek. Şifreleri tekrar dışa aktar seçeneğini seçin. Artık CSV dosya biçiminde bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

25,784BeğenenlerBeğen
57,920TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikSamsung Galaxy A2 Core Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

İlgili Haberler

İpucu

En İyi Torrent Siteleri (2019)

Torrent sitelerine karşı son zamanlarda artan yasal işlemler, en iyi torrent listelerinin sürekli olarak yenilenmesini gerektirmiştir. Yasal olarak kapatılan siteler, kendi proxy ağlarını oluşturarak...
Devamını Oku
İpucu

En İyi Ücretsiz Bulut Depolama Hizmetleri

Bulut depolama, günümüzün en iyi teknolojik gelişmelerinden birisi olarak değerlendirilmektedir. Günümüzde ücretli ücretsiz birçok bulut depolama hizmeti bulunuyor. Peki hangisinin iyi olduğuna nasıl karar...
Devamını Oku
İpucu

En İyi İnternet Tarayıcıları – Firefox Alternatifleri 2019

Zaman bilgisayarınızda bulunan internet tarayıcısını değiştirmek istersiniz. En çok kullanılan tarayılardan bir tanesi de Firefox'tur. Mozilla Foundation tarafından oluşturulan ücretsiz bir açık kaynaklı internet...
Devamını Oku
İpucu

En İyi VirtualBox Alternatifleri 2019 – Sanal İşletim Sistemi

Tek bir işletim sisteminde farklı platformlara ait birden fazla işletim sistemini kullanmanız için birçok sanal işletim sistemi programları vardır. Bunlardan biri, Oracle Corporation tarafından...
Devamını Oku
İpucu

En İyi Teknoloji Siteleri

Her gün yeni cihazların ve dijital uygulamaların geliştirildiği veya yaratıldığı modern teknolojinin bu çağında, teknoloji web siteleri ve bloglar kullanışlı oluyor. İnternet kullanıcıları bu...
Devamını Oku
İpucu

En İyi Microsoft Visio Alternatifleri – Çizim Programları 2019

Görsel modelleme söz konusu olduğunda, Microsoft Visio akla gelen ilk yazılımdır. Grafikler, akış çizelgesi, diyagramlar, Org çizelgeleri, mühendislik tasarımları, belge ve daha fazlasını oluşturmak...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik© Copyright 2019, Tüm Hakları Saklıdır.

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.

DİĞER HABERLER
Samsung Galaxy A2 Core Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A2 Core Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri