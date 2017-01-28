Chrome Tarayıcısı Daha Hızlı Yeniden Yükleme için Yenilendi

Diğer şeyler yanında Google, Chrome tarayıcısı üzerinde çalışmakla da meşgul. Teknoloji devi, kısa bir süre önce sayfaların daha hızlı ve daha iyi yeniden yüklenmesini vaat eden yeni bir sürümü piyasaya sürdü.

Web tarayıcıları, mobil ve internet dünyasının temelini oluşturmakta ve insanlar, her zamankinden daha hızlı ve daha verimli tarayıcılar istemekte.

Bu güncelleme ile bazı alanlarda performans sorunlarının azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması bekleniyor. Web platformu son on yılda kökten değişiyor olabilir ancak tarayıcılar neredeyse aynı kalırken sadece biraz daha hızlılar. Neyseki bugünlerde web sayfaları daha az bozuk bağlantıya sahip ve çok daha az hata bulunmakta.

Chrome tarayıcısını daha hızlı hale getirmek ayrıca güç ve bant genişliği tüketiminin azalmasına neden olmuş. Geliştiricilere göre, yeniden yükleme hızı şimdi %28 daha hızlı. Yükleme hızının iyileştirilmesi Chrome ekibi ile Facebook ekibinin birlikte çalışması sonucu gerçekleşmiş.

Chrome artık daha hızlı yeniden yükleme vaat etmekte. Bu değişikliği hemen farkedilmeyebilir ancak kesinlikle iyileştirmeler bulunmakta. Aşağıda Chrome tarayıcısının web sayfalarını yeniden yüklemesindeki değişikliği gösteren videoyu izleyebilirsiniz.