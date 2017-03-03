Chromebook Pixel Ölmedi, Sadece Saklanıyor

Birkaç gün önce, Google‘ın gelecekte Pixel dizüstü bilgisayarları sunma planlarının olmadığını vurgulayan bir haber yayınlandı. Google’ın Donanımdan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Rick Osterloh‘un son attığı tweet ile durumun hiç böyle olmadığı ortaya çıktı.

Hiçbir somut plan bildirilmemesine rağmen, tweet “sadece şu anda paylaşmayı planlamadık” ve hatta bir “😉” işareti ile bitirilmiş. Yine de bu mesaj çok fazla bir şey söylemiyor, ancak Google’ın Pixel dizüstü bilgisayarları için bir şeyler hazırladığını ve gelecekte bir noktada açıklanacağını varsaymak zorundayız.

Ortaya çıkan Pixel dizüstü bilgisayar modellerinin her ikisi de ileri teknoloji özellikleri sundu ve biraz pahalıydı, fakat Chrome OS ile gerçekleştirilebileceklerin bir göstergesi oldu. Şimdilik, Google‘ın dizüstü bilgisayarları uzun süre hareketsiz kalacak gibi gözükmekte. Çünkü, çevrimiçi mağazadan uzun süredir kaldırılmış durumda.