Chromebook’ta Caps Lock Nasıl Açılır?

Chromebook’lar ilk bakışta normal dizüstü bilgisayarlar gibi görünür, ancak klavyelerine bakmaya devam ederseniz bir şeyin eksik olduğunu göreceksiniz. Bir göz atın ve bize ne olduğunu söyleyin.

Evet, Chromebook’ta Caps Lock yok! Neyse ki, bu tüm büyük harfleri yazmak için Shift tuşunu basılı tutmanız ve tek elinizle yazmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Sadece gerekli çözümü bilmeniz gerekiyor.

Chromebook’larda Caps Lock Nasıl Açılır ?

Büyüteçe veya nokta tuşuyla Alt tuşuna eşzamanlı basın.

Yazmak istediğiniz her şeyi büyük harflerle yazın

Bitirdiğinizde, Caps Lock’u kapatmak için aynı tuşlara tekrar basın.

Ekranın sağ alt tarafındaki bildirim çubuğuna gidip ardından Ayarlar> Klavye Ayarları’na giderek Chromebook’taki Caps Lock veya diğer işlevler için tuş kısayollarını da değiştirebilirsiniz.