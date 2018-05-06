Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Chuwi firması ürün yelpazesini genişletti. Firma bir çok alanda, daha iyi malzemeler kullanarak ve daha güçlü parçalara kaynak sağlayarak yeni ürünler çıkardı. HiGame firmanın bugüne kadarki en güçlü ürünü, fakat aynı zamanda en pahalısı.

HiGame bilgisayarı, küçük bir cihazda çok fazla güç sunacak. Cihazın boyutlarına bakıldığında, bir PC için oldukça küçük olan 173.0 x 158.0 x 73mm boyutunda. Biri Intel 8th-gen Core i5-8305G ve Radeon RX Vega M GL ekran kartı ve diğeri Intel 8th-gen Core i7-8709G ve Radeon RX Vega M GH grafik kartı olan iki modelde sunulacak. Core i5 modeli 8GB DDR4 RAM ve depolama için 128GB SSD ile birlikte gelirken, Core i7 varyantı aynı 8 GB RAM’i destekleyecek, ancak depolama alanını iki katına çıkaracak.

Chuwi’nin önceki kampanyalarına benzer şekilde, HiGame ilk önce Indiegogo’da büyük bir indirim ile birlikte sunulacak. Core i5 ünitesi 999 dolara, Core i7 ünitesi ise 1.299 dolardan satışa sunulacak.

Daha sonra birincisi 1.299 $ ‘lık bir perakende satış fiyatına sahip olacak, ikincisi ise 1,499 $’ a mal olacak. Kampanya henüz başlamadı, ancak Indiegogo sayfasına göz atabilir ya da ürün mevcut olduğunda uyarı almak için kayıt olabilirsiniz.