Türkiye’de adını neredeyse hiç duymadığımız bir marka olan Sharp, geçen yıl Sharp Aquos R Compact akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Ön kamerayı barındıran çok küçük bir çentiğe sahipti. Parmak izi tarayıcısı Home tuşuna gömülü idi. Ayrıca telefonun alt kısmındaki alan o kadar kalındı ki, daha küçük 4.9 inç’lik bir ekran boyutu vardı.

Bugün ise Sharp çitf çentikli yeni bir telefon Sharp Aquos R2 Compact modelini akıllı telefon severlere duyurdu. Telefonun çentikleri hem selfie kamerası için hem de ekran altında bulunan Home tuşu için yapılmıştır. Bu yeni tasarım, Aquos R2 Compact modeline daha önceki modellere benzer boyutlarda büyük bir ekran kazandırmıştır.

Aquos R2 Compact 131x64x9,3 mm ölçülerinde ve 135 gram ağırlığındadır. Toz ve su geçirmez bir gövdeye sahiptir. Kompakt boyutlu telefon avuç içine kolayca sığar. Bir akrilik arka ve alüminyum çerçeve kaplaması bulunur.

Aquos R2 kompakt, Android 9.0 Pie güncellemesini içeren Snapdragon 845 yonga seti tarafından desteklenmektedir. Bellek açısından, 4GB RAM ve 64GB depolama alanı, ayrıca microSD kart yuvası (512 GB’a kadar destelenen) var. Amiral gemileri arasında 5 inçlik fazla telefon olmamasına rağmen bu telefonda böyle bir ekranın bulunması oldukça iyidir.

Sharp Aquos R2 Compact’un arka tarafında 22.6 megapiksel geniş açılı ana kamerayı ve LED flaş donanımını barındırır . ProPix görüntü kalitesi motoru, pozlamayı ve beyaz dengesini ayarlayarak performansı artırabilir. Arka kameralar OIS, EIS ve yapay zekalı sahne algılamasını destekler. Telefonun önündeki çentikte 8 megapiksellik bir selfie kamerası bulunur. Telefonun ekranı, selfie çekimi yaparken flaş olarak işlev görebilir. Öne bakan kamera, yüz kilidini açmak için de kullanılmaktadır.