Çift Çentikli Xiaomi Telefon Paten Görseli Yayınlandı!

Aralık 2018’de piyasaya sürülen Samsung Galaxy A8s, Honor V20 ve Huawei Nova 4 akıllı telefonları delikli LCD ekranlarla gelen ilk telefonlar olmuştu. Galaxy S10 serisi de, yine aynı şekilde delikli tasarımlarla gelecek. Ancak LCD ekran yerine AMOLED ekranlarla donatılacak.

Aralık ayının sonlarında Xiaomi‘nin bir delikli ekrana sahip bir akıllı telefon üzerinde çalıştığına dair çeşitli söylentiler gün yüzüne çımıştı. Şimdi ise LetsGoDigital sitesi üzerinden çarpıcı bir patent tasarımı paylaşıldı.

Ocak ayının sonunda başvurusu yapılan WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi)’nun Global Tasarım Veritabanında yeni bir Xiaomi telefonu görüntülendi. Patent başvurusunda Xiaomi, çift çentikli bir ekran tasarımının üzerinde çalıştığı iddiaları netlik kazandı.

Aşağıdaki resimde görülebileceği gibi, yeni tasarım ekranın ön yüzüne yerleştirilen iki farklı selfie kamerasının varlığını vurgulamakta. Aynı tasarımın Galaxy S10 Plus modelinde olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak Xiaomi iki selfie kamerasını tek bir çentiğe yerleştirmek yerine, farklı iki çentik içerisine yerleştirecek.

Aşağıda yer alan patent görsellerinde ikinci çentik deliğinin farklı bir kamera sensörü, bildirim LED’i veya farklı özellikte bir sensör olacağını gösteriyor.

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Sağ veya sol köşedeki kameralardan farklı olarak, üçüncü görselde arka kamera tasarımları da mevcut. Akıllı telefon arkasında çift kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak. Ortaya çıkan bu patent görselleri, yeni Xiaomi telefonunun Xiaomi Mi Mix 4 akıllı telefonunun olabileceğini düşündürüyor.