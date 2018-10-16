Çift ekranlı telefon söz konusu olduğunda Yota telefon serisi tasarım konusundaki ustalığını gözler önüne seriyor. Telefonların bir yüzü renkli ekrana sahipken, diğer taraf bir E-mürekkep ekranına sahiptir. Ancak Yota telefon bu tasarımı benimseyen tek üretici değil. Hisense adını Yota kadar duyuramadı. Bunun nedeni ise başlangıçta sadece Çin gibi birkaç bölgede mevcuttu. Ancak şimdi Hisense’nin daha geniş bir pazar yelpazesine yayılma sürecinde olduğu görünüyor. Çift ekranlı Hisense akıllı telefonu görüntülendi. Şirket bu tasarıma sahip telefonları önümüzdeki hafta duyurmak için yeni bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor.

Çift ekranlı Hisense akıllı telefonun fotoğrafı üreticinin resmi Weibo hesabında paylaşıldı. Telefon her iki tarafındaki birer ekranla öncüllerinin aynı hoş tasarımlarına sahiptir. E-mürekkep ekranını barındıran telefonun arkasına benzeyen bir tasarıma sahip son telefonu olan Hisense A6 akıllı telefonu ile aynı gibi görünüyor. Ama büyük değişikliğin ön planda olduğunu görebiliyoruz.

Bu yıl oldukça trend olan çentik özelliği bu telefonda da yer alıyor. Gördüğünüz gibi AMOLED olması gereken ekran en üstteki çerçevesini ortadan kaldırarak en üst kısma kadar uzanıyor. Alt çerçeve hala orada ama üst kısmın gitmesiyle telefon önceki modelle aynı gövdede daha büyük bir ekrana sığabiliyor.

Görüntü ayrıca telefonun her iki tarafta da birer kamerayla geleceğini gösteriyor. Görünen bir parmak izi okuyucusu yoktur. Ancak önceki modelin tasarımına dayanarak bir güç düğmesi olarak iki katına çıktığı yerde olduğundan eminiz. Ayrıca yüz kilidini ve özel bir AI düğmesini olmasını da bekliyoruz. A6’da olmadığı gibi bunda da bir ses jakı beklemeyin. Bu yüzden bunun da sahip olma ihitmali çok düşüktür.

Telefonun resmi adı bilinmiyor ama Hisense önümüzdeki hafta açıklanacağını belirtti. Belki Hisense A6 Pro veya A6S veya bu tarzda bir şey olacağına dair spekülasyonlar var. Fiziksel farkın dışında bazı değişiklikler de olmasını bekliyoruz.