Çift Ekranlı Nubia Z20 Tüm Dünyada Satışa Çıktı

Ağustos ayında ve o zamandan beri Çin’de satışa sunulan Nubia Z20, şimdi uluslararası olarak satın alınabiliyor. Çift ekran amiral gemisi artık Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’da satışa çıktı.

Cihazın odak noktası, arka tarafında yer alan ikinci bir 5.1 inçlik ekranın varlığı olsa da, diğer özellikleri ile de ön çıkıyor. 4.000 mAh pil ve üçlü kamera kurulumunun yanı sıra kavisli 6.42 inç AMOLED ekran, Snapdragon 855+ işlemci ile satışa sunuldu.

Bu ikinci ekran sayesinde, öz çekimleriniz ve video görüşmeleriniz için arka kameraları kullandığınız için tasarımda çentik / kesme / açılır ön kamera gibi deneyimler bulunmuyor. Bunlar arasında OIS özelliği olan 48MP F/1.7 ana kamera, 3x optik zoom’lu 8MP F/2.4 telefoto lens ve 16MP F/2.2 ultra geniş sensör bulunuyor.

Arka ekran, FHD + çözünürlüğü ile tamamen bağımsız, 5.1 inçlik bir AMOLED panel kullanıyor. Her zaman açık olan bir ekrandan kamera vizörüne kadar birçok amaca hizmet eder ve öndeki ve arkadaki uygulamalar arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca Android Pie üstüne iki taraflı parmak izi okuyucu, çift LED flaşlar ve nubia UI 7 arayüzü kullanıyor. 4.000 mAh batarya, USB PD 2.0 ile 27W’a kadar hızlı şarjı destekler.

Nubia Z20 ABD, Kanada, AB, İngiltere, Avustralya, Hong Kong, İsrail, Japonya, Singapur, Endonezya, Tayvan ve Makao’da satışa sunulacak. Twilight Blue ve Diamond Black renklerinde 549 $ fiyat etiketiyle tek bir 8GB RAM ve 128 GB depolama modeli ile sunulacak.