Geçtiğimiz hafta, birçok sızıntı haber Vivo’nun Aralık ayında Nubia X gibi yeni bir çift ekranlı akıllı telefon tanıtacağını ileri sürdü. Bugün ise Çinli üretici, ileri sürülen cihaz hakkında bazı yeni sızıntı haberleri resmen onayladı. En son ki ortaya çıkan yeni bir teaser aracılığıyla bazı temel özellikleri resmen onaylamıştır.

Bu gün yayınlanan yeni görüntüler telefonun Vivo Nex Dual Screen olarak adlandırılabileceğini ima ediyor. Etkileyici tam ekran çentiksiz ve açılabilir selfie kamera ile gelen Vivo NEX S ve NEX A, Haziran ayında piyasaya sürülmüştü. Oldukça fazla ses getirmişlerdi. Artık şirketin tamamı çift ekranlı bir akıllı telefon kullanmaya hazırlanıyor. Yeni bir Weibo üzerindeki paylaşım, yaklaşan Vivo NEX telefonunun görsel açıdan mükemmel olduğunu ortaya çıkarmıştır. Fotoğrafçılığa yeni boyut getireceği tahmin edilen telefonun, adeta bir ikon olması bekleniyor.

Açıklanan son raporlara göre, yukarıdaki görüntüdeki Vivo NEX Dual Screen telefonunun çift ekran, üçlü kamera kurulumu ve Lunar Ring gibi üç heyecan verici özellik ile donatılacağını varsayabiliriz. Bununla birlikte, üçlü kamera kurulumunun, çift ekranların ve konfigürasyonların boyutları hakkında hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Üçüncü kamerada ToF 3D kamera sensörü olacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda Lunar Ring, bildirim için göz alıcı bir RGB aydınlatmalı LED dairesine ev sahipliği yapacak.