Çift kameralı Moto Z2 Force fiyatı sızdırıldı

Motorola ürünleri hakkında daha önce bilgi veren Andi Yatim‘in yayımladığı bir tweet’e göre, Moto Z2 Force bu yaz Hindistan’da Rs 38.999 fiyatıyla satışa sunulacak. Bu yaklaşık 607 dolar eşdeğerdir. Bu, mutlaka telefonun bu seviyede fiyatlandırılacağı anlamına gelmez, ortalama fiyatların ne seviyede olduğu ve diğer telefonlar ile kolay kıyaslanabilmesi içindir.

Bu model, tamamen metal bir gövde ve çiftli arka kamera ayarı hariç, Moto G5 Plus‘a benziyor. Ayrıca Moto G5 Plus ile aynı özellikleri taşıyor ve Rs 16.999’da fiyatlandırılıyor. Bu, şu anki döviz kurlarında 280 USD’ye denk geliyor. Bir karşılaştırma olarak, Moto G5 Plus, hibrid taşıyıcı Republic Wireless ve perakende Best Buy’dan 229 $ karşılığında satın alınabiliyor.

Son sızdırılan fiyat Motorola Moto X4 içindir. Bu, 2015 Moto X modelinin devamı niteliğindedir. Yatim‘a göre orta segment 326 USD’ye denk gelen Rs 20.999 fiyat etiketini alacak. Bu yeni Motorola cep telefonlarının hepsinde arka tarafta çift kamera kurulumu var.

Motorola geçtiğimiz hafta, 500 $ aralığında fiyatlandırılan Moto Z2 Play‘i açıkladı. Bu model çift kamera kurulumunu desteklemiyor.