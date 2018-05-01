Genelde uygun fiyatlı akıllı telefonlarını tanıtmasıyla bildiğimiz Coolpad, sürekli yeni akıllı telefon modellerini güncellemeye devam ediyor. Bir yandan uygun fiyatlı bir yandan da yenilikçi özelliklerle gelen telefonlarla beraber markanın yavaş yavaş dünya çapında tanınmaya başladığını da söyleyebiliriz. Son olarak ortaya çıkan yeni akıllı telefon modeli ise Coolpad Note 6 akıllı telefonları oldu. Çift selfie kamerasıyla dikkat çeken Coolpad Note 6 modelinin özelliklerine bakalım.

Coolpad Note 6 Tasarımı ve Özellikleri

Giriş seviyesi bir akıllı telefon modeli olarak gösterebileceğimiz Coolpad Note 6, tasarım kısmında çerçeveli bir yapıyla beraber geliyor. Standart tasarıma sahip olan Coolpad Note 6 akıllı telefonunun, ön kısımda bir Home tuşu bulundurduğu görülüyor. Parmak izi sensörlerinin de bu kısma aktarıldığı görülüyor.

Tasarım dışında özelliklere baktığımız zaman ise Coolpad Note 6 modelinin 5.5 inç standart bir ekran kullandığını görüyoruz. Çözünürlük değeri ise Full HD olarak açıklandı. Ekran kısmında çok iyi bir telefon söz konusu değil. İşlemci kısmında ise Snapdragon 425 modeli kullanan telefon, 1.4 GHz gibi bir hız değeri sunuyor. RAM bellek kısmında ise 3 GB ve 4 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunuluyor. Asıl değişiklik ise kamera kısmında.

Arka kamera kısmında 13 MP değerinde bir kameraya yer veriliyor. Ön kamera kısmında ise selfie özel sistemini görüyoruz. 5 MP ve 8 MP olmak üzere iki farklı kameranın kullanıldığı ön kısımda yazılımsal olarak da selfie için yapılan iyileştirmeleri görüyoruz. 4070 mAh değerinde bataryasıyla şu an için Hindistan genelinde satışa çıkan telefonun satış fiyatı ise 135 dolar olarak açıklandı. Ülkemizde satışı beklenmeyen bir modelden söz ettiğimizi de ekleyelim.