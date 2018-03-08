Gümrük ve Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz ay başlattığı internet üzerinden “sanal çiftlik” platformu kurarak yüksek gelir hayaliyle vatandaşı dolandıran “Çiftlikbank” oyunu ile ilgili soruşturmasını bugün tamamladı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin açıklamasına göre “Müfettişler soruşturmayı tamamladı, savcılığa suç duyurusunda bulunduk” denildi.

Müfettiş raporunda ortaya çıkan sonuç;

Çiftlikbank oyununda yapılan sistemin nitelikli dolandırıcılık olduğu açıkça ifade edildi. Müfettişler derhal savcılığa suç duyurusunda bulundular ve raporlarının bir örneği de MASAK‘a gönderildi.

Çiftlik Bank Kapandı Mı?

Son günlerde ortaya çıkan banka engelleri ve soruşturmalar sırasında sahibi Mehmet Ayan‘ın hiçbir açılışa gitmediği Çiftlik Bank cephesi henüz suskun. Yaşanan bu son önemli gelişme sonrası kullanıcılar da tedirgin olarak resmi hesapları yorum yağmuruna tuttular. Sisteme girişin de günlerdir yapılamadığı gelen yorumlardan anlaşılıyor.

Ponzi (Saadet Zinciri) Nedir?

Ponzi sistemi oyunu veya uygulamayı nasıl yapacağını pek anlamadan çok fazla para kazanacağına inanan insanların giderek yükselen sayılarda oyuna arkadaş eklemelerini sağlayarak sisteme para sağlamasına denir. Yeni kullanıcıların ilk yatırdığı yeni para girişleriyle de daha önce kullanıcı olanların “yüksek kazanç” hayali bir nebze gerçekleşir. Her zaman oyun kurucusu yani zincirin başı kazanır. Oyunun herhangi bir sonu olmadığı yolunda söylentiler güçlenmeye başladığında da oyuna katılanların sayısı hızla azalır ve oyun artık çöker.