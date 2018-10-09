Google bugün yeni Pixel Slate dizüstü bilgisayar-tabletlerini tanıttı. Chrome OS tarafından desteklenen arama motorunun ilk özellikleri görüntülendi. Ayrılabilir klavye ve kalemle birlikte piyasaya sürüleceği açıklandı.

Google Pixel Slate 3000×2000 piksel çözünürlükte 12.3 inç LTPS LCD ekrana sahiptir. Ekran 3:2 en boy oranı ile bizlere sunuluyor. Pixel Slate’in anotlanmış alüminyum şasisi 7 mm kalınlığında ve 1,6 kilo ağırlığındadır. Tabletin kenarları hafif kavislidir.

Pixel Slate ön tarafta çift hoparlöre sahiptir. Parmak izi okuyucusu Slate güç tuşunun altına yerleştirilmiştir. Google Pixel Slate’in içinde mevcut olan pilin boyutu konusunda kesin bir açıklama yapmadı. Batarya ve şarj konusunda bilinen tek bilgi şarj edildiğinde yaklaşık 12 saat dayanabilmesidir.

Google Pixel Slate daha çok masaüstü benzeri bir deneyim sunmak için tasarlanmış bir Chrome OS sürümü ile birlikte çalışır. Pixel Slate tablet ve dizüstü bilgisayar şekilleri arasında otomatik olarak geçiş yapabilir. Beklenildiği gibi G Suite içerir ve ayrıca kullanıcı dostu bölünebilen ekran moduna sahiptir.

Chrome OS Google Asistan ile entegre edilmiştir. Ayrıca tam güvenlik sağlamak için virüs programı ve Titan güvenlik yongası eklenmiştir.

Google Pixel Slate dört farklı şekilde gelir. İlk model 4 GB RAM ve 32 GB SSD depolama ile birleştirilmiş Intel Celeron işlemciye sahiptir. Intel Core m3, Core i5, ve Core i7 gibi başka çeşitleri de vardır. En yüksek yapılandırmaya sahip olan Core i7 16 GB RAM ve 256 GB SSD depolama içerir.