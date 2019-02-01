Günümüzde alışveriş trendleri değişmeye başladı. Artık evden alışveriş dönemi olarak gösterebileceğimiz yeni bir döneme giriş yapmış durumdayız. Hal böyle olunca en çok öne çıkan sistemlerde e-ticaret sistemleri olmaya başladı. Ülkemizde de sık sık gündeme gelen e-ticaret siteleri başlı başına bir sektör olarak karşımıza çıkıyor ve her geçen gün e-ticaret pazarı biraz daha büyüyor. Bu denli büyük bir pazarda lider oyuncular ise genelde Çin Alışveriş Siteleri olarak karşımıza çıkıyor.

Çok daha uygun fiyatlı ürünleri görebileceğiniz ve binlerce ürüne ulaşabileceğiniz Çin Alışveriş Siteleri içerisinde en öne çıkanlarını ele alacağız. Bakalım kullanıcıların bu konuda en iyi alternatifleri neler?

En İyi Çin Alışveriş Siteleri

Bu yazımızda da en çok kullanılan, en geniş ürün çerçevesine sahip olan Çin Alışveriş Siteleri için paylaşımlar yapacağız. Sözü daha fazla uzatmadan söz konusu sitelere geçelim.

MiniInTheBox

Ürün gamı en geniş olan sitelerden biri olan MiniInTheBox, hem kategori zenginliği hem de ürün araştırması konusunda oldukça kullanışlı bir site olarak karşımıza çıkmakta. Sitenin en büyük avantajı ise Türkçe dil desteğinin olması.

DealExtreme (DX)

İlk olarak 2005 yılında kurulan DX, bu alanda en çok kullanılan siteler arasında geliyor ve 300 binden fazla ürüne ulaşabiliyorsunuz. Sitenin sadece kargolama aşamasında bazı sıkıntılar yaşattığına ilişkin mesajlar var ancak bunlarda kullanıcılardan gelen yorumlar üzerine oluşturulmuş olan mesajlar.

DHGate

Çin Alışveriş Siteleri içerisinde özel kategoriler bölümünde yer alabilecek olan DHGate, takı ve aksesuar alanında çok fazla ürüne ulaşabileceğiniz sitelerden bir tanesi. Birçok kategoride ürüne ulaşabileceğiniz sitenin, odak noktasının takı ve aksesuar olması ise özel tasarımlara ulaşmanızı sağlıyor. Yine kargolama kısmında sürecin biraz uzun olduğunu söylemek gerek.

Zapals

Özelleştirilmiş sitelerden biri olarak gösterebileceğimiz Zapals, teknoloji alanında hemen her aradığınız ürüne ulaşmanızı sağlıyor. Her bütçeye uygun teknolojik ürünlerin yer aldığı sitede 1 milyonun üzerinde ürün bulunuyor.

Çeşitli ürünler için tekliflere katılabildiğiniz sitede, satın alma aşamalarının standartlara göre biraz daha zor olduğunu eklemek gerekiyor. Bunun dışında giyilebilir teknoloji ürünleri ve uygun fiyatlı serilere de kolayca ulaşabilirsiniz.

Banggood

Amazon’un türevi gibi değerlendirilen bir site olan Banggood, hem arayüz olarak hem de ürün dizilimleri olarak Amazon’u andırıyor. Teknoloji kategorisinde ürün incelemelerine de ulaşabileceğiniz sitede hemen her alanda ürün bulmak mümkün.

SammyDress

Moda ve giyim kategorisinde bir site olan SammyDress; aksesuar, ayakkabı, moda, saç bakım ürünleri, bayan ve erkek giyimleri, çanta, ofis ve ev dekorasyonu kategorisinde ürünlere ulaşabileceğiniz e-ticaret sitelerinden bir tanesi. Çin Alışveriş Siteleri içerisinde de en kullanışlı olan sitelerden birinden söz ediyoruz. Ödeme yöntemleri konusunda da oldukça kolay işlemler sunan sitenin ayrıcalıkları saymakla bitmez.

TinyDeal

AliExpress kadar çok çeşidin sunulduğu sitede, hemen her ürüne ulaşmanız mümkün. Moda, teknoloji ve daha birçok kategoride ürünün yer aldığı sitede fiyatlar bir hayli öne çıkıyor. Rakip sitelere göre çok daha uygun fiyatlar sunan sitenin kişisel bakım ürünleri kategorisinde de öne çıktığını söylemek gerekiyor.

AliExpress

Hemen herkes tarafından bilinen sitelerden biri olan AliExpress, en geniş ürün gamıyla dikkat çeken sitelerden bir tanesi. Çin Alışveriş Siteleri içerisinde ilk sırada gösterebileceğimiz sitenin fiyat rekabeti konusunda da fark yarattığını söylemek gerekiyor. Zaman zaman açık arttırmalara katılabileceğiniz sitenin ülkemiz için gönderim süreleri ve gönderim seçenekleri de oldukça iyi.

Tmart

Ev, bahçe dekorasyon, elektronik, kamp ürünleri, oyuncaklar gibi birçok kategoride ürünler sunan site, genel olarak kolay sipariş verebileceğiniz uygun fiyatlı siteler arasında yer alıyor.

AliBaba

Ülkemize gönderi seçenekleriyle fark yaratan AliBaba, en çok satış yapan siteler arasında geliyor. Ayrıca sitenin açık arttırma özellikleri ve uygun fiyatlı olarak sunduğu ürünlerde bir hayli öne çıkıyor. Hemen her kategoride ürüne ulaşabileceğiniz site, Çin Alışveriş Siteleri içerisinde ilk sıralarda. Ayrıca toptan satın alımlarda en çok kullanılan bir alışveriş sitesidir.