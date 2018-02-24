Çin Hükümeti'nden Apple'a Büyük Darbe: Apple Veri Merkezleri Taşınıyor!

Çin hükümeti yerel bir kanun sebebiyle, Apple‘ı 28 Şubat tarihinden itibaren Çinli kullanıcıların iCloud hesaplarını Çin’deki bir veri merkezinde ev sahipliği yapmaya zorluyor.

Bu sayede hesapları Çin’de yurtiçinde tutmanın yanı sıra, Apple da ülkeye olan kilidini açmak için gereken şifreleme anahtarları da ülkede saklanacak. Daha önceden hem hesaplar hem de anahtarlar ABD’de tutuluyordu. Bu da Çinli bir iCloud hesabının kilidini açması gereken Çin yetkililerinin ABD yasal sistemine girmesi gerektiği anlamına geliyordu.

Bu hesaplar ve anahtarlar 28 Şubat’ta Çin’de toplanmaya başlayınca, Çin Hükümeti ve kolluk kuvvetleri, iCloud’da saklanan bilgileri elde etmek için kendi mahkemelerini ve yasal sistemlerini kullanabilecekler. Bu durum Çin hükümetine daha önce ABD mahkemelerinde görüldüğünden daha fazla bilgiye izin verecek. Apple, Çin’de üretilen iCloud verilerini ve hesapların kilidini açan anahtarları barındıracağı Çin yasalarına uymak için devlete ait bir firma olan Guizhou – Cloud Big Data Industry Co ile ortak bir girişimle ülkede bir veri merkezi açtı. Bu şirketin Çin hükümeti ve Komünist Partisi ile bağlantıları var.

Apple, ortak girişimin Çin’deki kullanıcı verilerine bir arka kapıya sahip olacağı anlamına gelmediğini söyledi. Çinli kullanıcının iCloud hesaplarında ülkedeki Apple‘ın ortak adını içerecek olsa da, şifreleme anahtarları Apple tarafından tutulacak. Ancak Çin’de yaşayanların dikkatli olmaları gerekir. Bir yasal emre sahip olan herhangi bir Çin yetkilisi, Apple‘ı bu ayın sonundan itibaren bir iCloud hesabında saklanan bilgileri vermeye zorlayabilir.

Hükümetler iCloud Hesaplarına Erişebilir Mi?

Apple, ülkedeki iCloud kullanıcılarının %99,9’unun yeni veri merkezinin hesaplarını devralmasına izin veren Hizmet Şartları sayfasını imzaladığını söylüyor. Bölge olarak Hong Kong, Makao ya da Tayvan‘ı seçen kişiler kanun kapsamına girmez.

Apple, 2013 ortasından 2017 ortasına kadar ABD makamlarında depolanan iCloud hesap bilgilerine Çin yetkililerinden 176 talep geldiğini söyledi. Apple istenen hiçbir bilgiyi devretmedi. Ayrıca ABD’deki müşterilerin iCloud hesaplarından gelen verilerle ilgili talepler gelirsek; Apple 8,475 hükümet talebinden 2,366’sı hakkında ABD hükümetine bilgi aktardı.