Çin vs ABD – 5G Savaşlarında Son Durum!

5G, dünyanın en büyük güçleri arasında yüksek teknoloji savaşı haline geldi. Artık basit bir rekabet değil, çünkü dünya devleri bu pazara hükmetmeye çalışıyor. Dünya devi ABD hükümeti bile Çin’in 5G üreticileri olan Huawei ve ZTE‘ye karşı kişisel olarak mücadele etmek zorunda kalıyor.

5G alanında Çin lider olarak tanınmakta. Sadece dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı tedarikçisi olan Huawei‘ye ev sahipliği yapmıyor. Aynı zamanda dünyanın en büyük 10 akıllı telefon devinin 8’ini de bünyesinde barındırıyor ve dünyanın dördüncü büyük telekom ekipmanı tedarikçisi ZTE‘ye sahip.

5G patentleri bakımından, Huawei’ni başkanlarından He Gang, daha önce 5G ağının gelişmesinde oldukça çaba harcadıklarını belirtmişti. 5G telekomünikasyon ağına milyar dolarlar yatırarak katkıda bulunduklarını ve patent vermeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Çin’in önderliği karşısında, ABD uzlaşmak istemiyor. ABD’nin yeni girişimleri ile Çin’in 5G ağını yenmek istiyor. ABD’de yer alan son raporlarda, ülke içerisinde Çin’e ait teknoloji ürünlerinin komple kaldırılacağı yer almıştı. Buna karşılık ülke her alan kendi kendine yetmeye çalışacak.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın politika ve stratejik planlama direktörü Earl Comstock, ABD hükümetinin ülke sınırları içinde, 5G ekipmanı geliştirmek ve üretmek üzere Japonya, Meksika, Hindistan ve Avrupalı ​​şirketlerle işbirliği yapmaya teşvik edeceğini söyledi.

Earl Comstock ayrıca ABD’nin araştırma ve geliştirmeye 125 milyar dolar yatırım yaptığını, Wall Street’in ise en az 300 milyar dolar harcadığını dile getirdi. ABD hükümetinin 5G alanındaki kapasitelerini arttırmak için bir dizi önlem aldığını belirtti.