“Akıllı Ürün” akımına Baidu’da Kayıtsız Kalamadı

Arama Motoru firmaları artık sadece basit birer internet şirketi olmaktan çıkıp teknoloji firmaları olmaya doğru ilerliyorlar. Google gibi arama motoru işi ile tecrübe kazanan Baidu’da bu trende kayıtsız kalamadı ve “Akıllı Bisiklet” üretmeye karar vermiş.

Cihazın yetenekleri aslında oldukça fazla. Kalp ritmi ölçebilen cihaz sadece sağlık alanında değil, üzerinde pedal çeviren kişinin cep telefonunu da şarj edebilmesine imkan veriyor. Gerçi elektromanyetik alanlar ve sağlık yan yana gelince biraz garip durmuyor değil ama asıl konsept zaten sağlık değil bisikletin akıllı olması.

Akıllı Bisiklet Türkiye’de olsa tutar mı diye düşündüm de pek zannetmiyorum. Çünkü biz sporu daha çok seyretmesini seven bir toplumuz. Ancak Baidu‘nun fikrini gayet akıllıca buldum. Çünkü Çin’de hizmet veren ve Google’dan bile fazla kazanan firma, ulaşımda büyük oranda bisiklet ve türevlerini kullanan Çinlilere çok ta yabancı oldukları bir ürün sunmuş olmayacak.