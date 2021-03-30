Çinli Teknoloji Devi Xiaomi, Türkiye’de Fabrikasını Açtı!

Çinli elektronik devi Xiaomi Pazartesi günü, İstanbul’daki üretim tesisini tedarik şirketi Salcomp ile ortaklaşa açtı. Metropolün Avrupa yakasındaki Avcılar semtinde kurulan fabrika, yılda 5 milyon akıllı telefon üretme kapasitesine sahip olacak.

Teknoloji devi, Şubat ayında tesisin yaklaşık 30 milyon dolarlık (245,03 milyon TL) yatırımla faaliyete geçirileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış töreni için gönderdiği mesajda, her yıl 10 milyonun üzerinde akıllı telefonun satıldığı Türkiye’nin Avrupa, Rusya ve Ortadoğu’nun bağlantı noktası olduğunu söyledi.

Erdoğan, “Türkiye akıllı telefon üreticileri için bölgesel bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” dedi. Ülkenin dinamik işgücü ve stratejik konumu nedeniyle yabancı yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

14.000 metrekarelik (yaklaşık 150.700 fit kare) bir alan üzerine kurulan fabrikanın yılda 5 milyon cihaz üretme kapasitesine sahip olacağını ve 2.000 iş yaratacağını kaydetti.

Türkiye, markanın üretim tesislerinin bulunduğu dünyada dördüncü ülkedir. Bu sahada İstanbul’da ilk mağazasını açtı 2018 yılında Türkiye’de bir ilk olmayı başardı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Xiaomi’nin Türk fabrikasında üretilen akıllı telefonlarının önümüzdeki aydan itibaren piyasaya çıkacağını söyledi.