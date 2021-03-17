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Çinli Teknoloji Şirketleri, ABD’ye Karşı Atağa Geçti!

Xiaomi'nin askıya alınan yasağı ardından cesaret bulan şirketler, ABD hükümetine dava açıyor.

Ayşen Sıla

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Çinli Teknoloji Şirketleri.

Daha önce Trump yönetiminin koyduğu yasağın hedefi olan Çin merkezli firmalar, şimdi ABD hükümetine dava açmayı düşünüyor. Bu haber, federal bir yargıcın Xiaomi’ye uygulanan yasağı bu ayın başlarında askıya almasının ardından geldi.

Bir rapora göre avukatlar meseleyi kara listeye alınmış Çin şirketlerinden birkaçıyla kapatıyor, Steptoe & Johnson ve Hogan Lovells gibi çeşitli hukuk firmalarıyla görüşmeler yapıyor. Bu firmalar, ABD Bölge Yargıcı Rudolph Contreras’ın Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin Çin ordusuyla bağlantılı olduğu iddia edilen şirketler listesine dahil edilmesini durdurmasının ardından bir davayı izliyorlar.

Steptoe & Johnson’ın Hong Kong ofisinin yönetici ortağı Wendy Wysong’a göre, “Şirketler listelere ve listelerin gerekçelerine itiraz etmek için avukatlara ulaşıyor.” Bununla birlikte, Wysong ve konuya yakın Hogan Lovells’ten gelen kaynaklar, tartışmalara katılan şirketlerin isimlerini vermeyi reddetti. Özellikle, yatırım yasağına şirketleri dahil etme süreci, Contreras tarafından “derinden kusurlu” olarak adlandırılmıştı.

Çinli Teknoloji Şirketleri.

Bunun nedeni, 5G teknolojisi ve yapay zeka geliştirmesi olan iki temel kritere göre kara listeye alınmış şirketler. İkincisi, Savunma Bakanlığı’nın “modern askeri operasyonlar için gerekli” olduğunu iddia ettiği neden olarak belirtildi. Washington’lu avukat Brian Egan, “Xiaomi’nin karalanmasına yol açan gerçekler neredeyse gülünç ve bence kesinlikle başka şirketlerin yardım arayışına yol açacak.” dedi.

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KaynakReuters

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