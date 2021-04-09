Çinliler Robot Köpek Yaptı – Teknoloji Harikası

Çinli bir teknoloji şirketi bu yıl yeni bir ürün çıkardı. Oldukça hızlı, komutlara uyan ve yerde hoş olmayan sürprizler bırakmayan bir üründü. AlphaDog ile tanışma vaktiniz geldi, kendisi gerçek bir köpeği aratmayan özelliklere sahip.

Yüksek teknolojiye sahip bu köpek, ortamını “duyma” ve “görme” için sensörler ve Yapay Zeka (AI) teknolojisini kullanıyor. Hatta yürüyüşe çıkabiliyor. Ürünün arkasındaki şirket Weilan’ın baş teknoloji sorumlusu Ma Jie, “Gerçek bir köpeğe gerçekten çok benziyor” diyor.

Nanjing merkezli yaratıcılar, saatte neredeyse 15 kilometre (9 mil) hızla hareket eden ve heyecanlı bir köpek yavrusu gibi yerinde dönen robot köpeğinin piyasadaki en hızlı köpek olduğunu söylüyor. Dört metal ayağıyla gerçek bir köpekten daha sağlam olduğu da söyleniyor.

Yaratıcıları, robotun otonom çalışmasını sağlamak için anında tepki süreleriyle süper hızlı internet hızları olan 5G teknolojisini kullanıyor. Ma, Oxford Üniversitesi’nde pekiştirme öğrenimi – ödül ya da ceza yoluyla eylemlerin nasıl pekiştirileceğine dair çalışma – okudu ve bu bilgiyi yapay zekalı köpeğin alışkanlıklarını nasıl taklit ettiğini bilgilendirmek için kullandığını söyledi.

Bu robot köpek, 16.000 dolarlık yüksek fiyat etiketine rağmen oldukça ilgi toplamayı da başarıyor. Ma, “Siparişler çoğunlukla bilgisayar geliştiricilerinden, teknoloji meraklılarından ve ayrıca gerçekten hoşuna giden çocuklardan geliyor” diye ekledi.